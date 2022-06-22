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高雄今新增6981　陳其邁：7月陸續推振興措施

▲高雄市今天新增6981例確診個案，市長陳其邁表示，高原期已過，目前已從減災逐步走向振興，7月將陸續推出配套措施，生活要盡速回歸正常。(圖／高市府提供)
▲高雄市今天新增6981例確診個案，市長陳其邁表示，高原期已過，目前已從減災逐步走向振興，7月將陸續推出配套措施，生活要盡速回歸正常。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-22 22:30:57

高雄市今(22)日新增6981例確診個案。相較於昨日8031例，降幅達千例左右，市長陳其邁表示，高原期已過，目前已從減災逐步走向振興，7月將陸續推出配套措施，生活要盡速回歸正常。不過，防疫措施不可免，以過去高雄防疫經驗來看，只要雙方都戴著口罩，維持1.5公尺距離都算安全。

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▲6月22日高市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲6月22日高市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲依據各縣市七日移動平均圖，高雄市高原期與台中、台南差不多。（圖／高市府提供）
▲依據各縣市七日移動平均圖，高雄市高原期與台中、台南差不多。（圖／高市府提供）
中央今(22日)公布高雄有6992例本土個案，其中11例經疫調轉銜，衛生局簡任技正潘炤穎表示，高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的仍是50到64歲民眾，百分比為18.7％，而0到4歲則是4.5％、5到11歲8.1％、12到19歲6.1％、20到29歲13.9％、30到39歲16.9％、40到49歲17％、65歲以上14.8％。

▲6月22日高市確診個案疫苗涵蓋率與盛行率。（圖／高市府提供）
▲6月22日高市確診個案疫苗涵蓋率與盛行率。（圖／高市府提供）
潘炤穎也指出，高雄整體盛行率目前達13.78%，65歲以上族群盛行率已達10%，但疫苗涵蓋率維持在74.8%一段時間，他呼籲長者儘速接種疫苗，6月底前接種有700元獎勵。另外5-11歲第二劑疫苗以及12-19歲第三劑已陸續安排接種，呼籲家長要鼓勵小孩踴躍接種。

潘炤穎也針對昨天中央公布高雄有BA.4、BA.5病毒株各一例解釋說，個案分別來自美國和德國，邊境管制過程中都有確切掌握個案狀況，同時也針對個案同住接觸者進行匡列採檢，目前並未有進一步狀況發生。

衛生局長黃志中表示，高雄市醫療防疫量能，負壓與專責病床2294床，空床數1221；加強型防疫旅館有484床，空床有413床；目前居家照護有5萬3106人。

教育局長謝文斌也針對校園狀況指出，這周各校陸續進入期末考，市府之前也宣布，暑假前維持遠距教學，希望各校採取彈性調整，定期和平時評量方式，鼓勵採取多元評量方式，不一定要回校期末考。若防疫小組決議，安排學生回校進行學習活動，目前市府也開放此規劃，但仍建議校方採取多元方式辦理。

謝文斌也表示，由於高中部分涉及繁星升學計畫，近日台中有萬名學生連署取消實體期末考，對此，高雄確實有部分學校採取實體考試，但會提醒學校注意防疫措施，包括加大座位區、開窗以及加強清消。

陳其邁認為，疫情高原期已過，台中、台南、高雄發生率已回歸到0.003左右，意味著個案已慢慢減少，今日空床數也達53.2%，也就是出院者比入院多。

陳其邁也預估，6月底，高雄平均每天有3、4000例，之後將逐步從減災走向復原、產業振興，高市府將結合中央觀光振興計畫和在地商圈行銷，將於7月陸續推出方案，希望逐步回歸正常生活和消費，具體內容正在研議。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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