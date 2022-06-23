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房市／蔡阿嘎揭新鮮人最怕職場爛事！最後彩蛋神逆轉

▲百萬YouTuber蔡阿嘎最新上線一支影片，細數職場新人最常遇到的職場爛事，但「別人的老闆不會讓你失望」，影片最後的彩蛋也曝光信義房屋對新鮮人提供高薪高發展待遇。（圖／NOWnews資料照片）
▲百萬YouTuber蔡阿嘎最新上線一支影片，細數職場新人最常遇到的職場爛事，但「別人的老闆不會讓你失望」，影片最後的彩蛋也曝光信義房屋對新鮮人提供高薪高發展待遇。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-23 08:00:00

6月正值社會新鮮人求職旺季，各種千奇百怪的職場現象也陸續在各大論壇引發討論，近期，百萬YouTuber蔡阿嘎最新上線一支影片，細數職場新人最常遇到的職場爛事，引發不少共鳴與迴響。但「別人的老闆不會讓你失望」，影片最後的彩蛋曝光信義房屋對新鮮人提供高薪高發展待遇，包括前6個月保障月薪5萬元、轉職金5萬元、師徒制與百堂教育訓練課程等，近期還推出許多數位工具，提升房仲同仁工作效率，砸重本向質優新鮮人招手。

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「整個城市。都是蔡阿嘎的靠杯館」這次在畢業求職季，大公開「上班後才會遇到的爛事」，例如面試時就被砍底薪，25K還含全勤獎金；面試承諾日後會升職加薪，最後只等到一句「共體時艱」；更不用說三節獎金只發公司商品折價券，還把法定的勞健保算進員工福利等，呈現對初入職場的社會新鮮人各種不友善的職場環境。

不過，「別人的老闆不會讓你失望」，影片的最後，飾演信義房屋房仲的大頭佛學姊分享信義房屋針對新鮮人的薪資待遇，不僅提供前6個月保障月薪5萬元，並首創30天工作鑑賞期，如果期滿不適應還加發5萬元轉職金；此外，公司每年也固定發放稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金，並提供買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等。

信義房屋也提供近百堂教育訓練課程與外訓補助，加速專業養成，近年還開發許多數位工具，其中針對房仲同仁部分，就有「AI智能配案」，以數位賦能方式替第一線增添工作助力，也能更精準協助客戶，配案準確率提升3.5成。

許多網友觀看影片後大讚，「好中肯、需要阿嘎幫員工出聲」、「講出現代人心聲」、「又笑又想哭，太似曾相識了」等，也有網友笑說「講得我都想跳槽了」。

信義房屋也表示，高薪高發展的職涯設計與優於市場的薪酬福利，就是希望嚴選進來的菁英夥伴，能無後顧之憂挑戰房仲業務工作；2021年數據顯示，有業務新人任職第一年年薪就破百萬，另外，有超越百人達成千萬經紀人的成就；因升遷制度透明，每季固定店主管選拔，目前新人最快紀錄於12個月就晉升店經理，現最年輕店經理僅25歲，業務店經理薪資百萬起跳，去年最高年薪破700萬。除了房仲業務職缺外，信義房屋也持續釋出多元職缺，包括PropTech數位人才、分店秘書行政等，詳情均可上信義房屋人才招募網站查詢。

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