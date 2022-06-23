房市／蔡阿嘎揭新鮮人最怕職場爛事！最後彩蛋神逆轉

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不過，「別人的老闆不會讓你失望」，影片的最後，飾演信義房屋房仲的大頭佛學姊分享信義房屋針對新鮮人的薪資待遇，不僅提供前6個月保障月薪5萬元，並首創30天工作鑑賞期，如果期滿不適應還加發5萬元轉職金；此外，公司每年也固定發放稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金，並提供買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等。
信義房屋也提供近百堂教育訓練課程與外訓補助，加速專業養成，近年還開發許多數位工具，其中針對房仲同仁部分，就有「AI智能配案」，以數位賦能方式替第一線增添工作助力，也能更精準協助客戶，配案準確率提升3.5成。
許多網友觀看影片後大讚，「好中肯、需要阿嘎幫員工出聲」、「講出現代人心聲」、「又笑又想哭，太似曾相識了」等，也有網友笑說「講得我都想跳槽了」。
信義房屋也表示，高薪高發展的職涯設計與優於市場的薪酬福利，就是希望嚴選進來的菁英夥伴，能無後顧之憂挑戰房仲業務工作；2021年數據顯示，有業務新人任職第一年年薪就破百萬，另外，有超越百人達成千萬經紀人的成就；因升遷制度透明，每季固定店主管選拔，目前新人最快紀錄於12個月就晉升店經理，現最年輕店經理僅25歲，業務店經理薪資百萬起跳，去年最高年薪破700萬。除了房仲業務職缺外，信義房屋也持續釋出多元職缺，包括PropTech數位人才、分店秘書行政等，詳情均可上信義房屋人才招募網站查詢。