中聯資源致力永續、創新！獲頒六項最高成熟度等級證書

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當日BSI東北亞區總經理蒲樹盛頒發證書表示，中聯資源今年同時進行6項BS 8001查證，且皆為最高成熟度等級，實屬不易，其中「水淬爐石應用於營建材料用途」更是BSI查證以來，於臺灣頒出的第一張滿級分證書。中聯資源配合政府「循環經濟」政策及國際「節能減碳」趨勢，積極推動製程副產物資源化工作，且不僅應用於一貫作業煉鋼產業，更進行異業聯盟，將循環經濟版圖擴大至電弧爐煉鋼產業、煉鋁產業、水泥產業、預拌混凝土產業、營建產業及電子科技產業等領域，藉由各產業副產物之物理、化學及工程等特性，適才適所進行加值化、減少天然資源需求，建立不同產業間之產業鏈，以達最大綜效之「循環經濟」。
回顧中聯資源於2021年即曾以「轉爐石應用於水泥生料用途」商業模式，通過BSI「BS 8001:2017 循環經濟實施原則」查證及取得最高成熟度第四等級（Level Optimizing），繼而於今年3月再次以「轉爐石應用於填海造地用途」、「水淬爐石應用於營建材料用途」、「礦物細料（石灰質細料）應用於水泥生料用途」、「鐵渣（煤灰礦泥拌合料）應用於水泥生料用途」、「人造螢石再利用」 及「鋁製品再利用」等六項商業模式通過查證，且皆取得最高成熟度第四等級。