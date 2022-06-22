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台北市驚見「雙重人行道」？街景照惹火上百人：領先全台

▲台北市的陳姓民眾，日前就在回家的路上拍下一條「人行道上的人行道」，引發大家熱烈討論。（圖／陳姓網友授權提供）
▲台北市的陳姓民眾，日前就在回家的路上拍下一條「人行道上的人行道」，引發大家熱烈討論。（圖／陳姓網友授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 16:58:48

台灣交通存在許多問題和漏洞，尤其是人行道，常常被違停的機車或店家給擋住，逼迫民眾得繞到馬路上增加安全風險。對此，台北市就有民眾拍下一幕奇觀，竟然在人行道上特地再劃上一個人行道，照片曝光後，讓大家看完紛紛搖頭「這規劃領先全國呢！」

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台北市一位民眾11日在臉書PO出一張照片，可以看到位在大安區四維路198巷這條人行道上，竟然被額外漆上一道人行道，實在讓人不解目的為何？也讓原PO感到莫名生氣，「走在回家的馬路上心想：到底有什麼能比綠色油漆人行道更白癡的東西？（轉個彎。你X的甘拜下風！佩服。」

▲台北市的陳姓民眾，日前就在回家的路上拍下一條「人行道上的人行道」，引發大家熱烈討論。（圖／陳姓網友授權提供）
▲台北市的陳姓民眾，日前就在回家的路上拍下一條「人行道上的人行道」，引發大家熱烈討論。（圖／陳姓網友授權提供）
照片吸引超過上百名網友瘋傳留言，「台灣很多機車都把人行道當機車道～這個塗裝很諷刺～」、「看起來打算把人行道搞個人車分流！」、「這天龍國？我還以為高雄」、「所以車子可以騎上去開上去囉」、「我們大安區領先全台」、「多此一舉的劃線XD」、「人行道還要加註解的！厲害了阿北」。

不過經《NOWnews》詢問原PO後，他則回應，事後有台北市政府公民參與委員會的召集委員向他解釋，原來這條人行道標線是民間單位私繪的，並非台北市政府規劃。至於是否會撤掉標線等後續情形，仍要等台北市政府進一步了解再做說明。（編輯：詹鎰睿）

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