排隊打疫苗長輩曬到快中暑！盧秀燕坦言：有點焦頭爛額

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但市府卻沒考慮到，禮券和快篩劑太吸引人，上午正式開打前，各站早已大排長龍，無奈施打速度緩慢，34度高溫下，老人家被毒辣太陽曬得快中暑。許多民代趕緊送來杯水、扇子讓老人家解渴消暑，一邊大罵市府沒有同理心，為什麼不做好分流、或租借可遮陽的場館施打？
各區公所緊急出動人力應變，有的調來遮陽棚仍解不了暑、有的勸老人家下午再來，但老人家已排隊1、2小時，不願下午從頭排起。還有人終於打到疫苗、還得排第2輪領禮券和快篩，卻發現禮券發光了！
眼見各區怨聲載道，市長盧秀燕連忙更改行程，親自主持下午3點的防疫記者會，向全市老人家道歉。她透露市府這兩天連續開老人第4劑、兒童第2劑快打站，的確有點焦頭爛額。
盧秀燕說，以往長輩的快打站只有3～5成施打率，不料第4劑的第一天上午，施打率就高達9成多，中午前已有3.75萬人完成接種，以致人力和禮券都準備不足。
緊急應變後，盧秀燕說下午施打狀況已改善，老人家沒拿到的禮券，市府會送到府；唐站若無法增加醫護人手，將以延長施打時間的方式因應，一定會讓每位老人家都打到疫苗。她表示，台中是較早開第4劑疫苗的縣市，今早的事件可以作為其他縣市的借鏡、預留彈性調整的空間。
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