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排隊打疫苗長輩曬到快中暑！盧秀燕坦言：有點焦頭爛額

▲台中市議員賴佳微痛批，市府沒規劃好動線，讓全市數萬老人家頂著烈日排隊，曬到快中暑。（圖／賴佳微提供，2022.06.22）
▲台中市議員賴佳微痛批，市府沒規劃好動線，讓全市數萬老人家頂著烈日排隊，曬到快中暑。（圖／賴佳微提供，2022.06.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-22 16:43:01

繼一個月前為了早點打到BNT兒童疫苗，家長帶著孩子冒雨排長龍，引爆「疫苗之亂」話題，台中市今（22日）再現排隊打疫苗盛況！這次換老人家曬到頭昏眼花快中暑。市府為長者施打第4劑，許多老人家在快打站前排隊2、3小時，還打不到疫苗。市長盧秀燕下午親上防疫記者會向長輩們道歉，透露踴躍程度是以往的2、3倍，市府「的確有點焦頭爛額」。

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▲民進黨市議員王立任忙著送上杯水，讓長輩們解渴。（圖／王立任提供，2022.06.22）
▲市議員王立任忙著送上杯水，讓長輩們解渴。（圖／王立任提供，2022.06.22）
台中市為催打長者第4劑疫苗，今明兩天在各行政區開設47處快打站，施打前市府賣力宣傳，接種者可領取中央發放的2劑快篩及500元禮券，請老人家依通知單上規定的時間到場施打。

但市府卻沒考慮到，禮券和快篩劑太吸引人，上午正式開打前，各站早已大排長龍，無奈施打速度緩慢，34度高溫下，老人家被毒辣太陽曬得快中暑。許多民代趕緊送來杯水、扇子讓老人家解渴消暑，一邊大罵市府沒有同理心，為什麼不做好分流、或租借可遮陽的場館施打？

各區公所緊急出動人力應變，有的調來遮陽棚仍解不了暑、有的勸老人家下午再來，但老人家已排隊1、2小時，不願下午從頭排起。還有人終於打到疫苗、還得排第2輪領禮券和快篩，卻發現禮券發光了！

▲許多長輩拿著議員送的扇子，無奈的在大太陽下排隊等打疫苗。（圖／林祈烽提供，2022.06.22）
▲許多長輩拿著議員送的扇子，無奈的在大太陽下排隊等打疫苗。（圖／林祈烽提供，2022.06.22）
眼見各區怨聲載道，市長盧秀燕連忙更改行程，親自主持下午3點的防疫記者會，向全市老人家道歉。她透露市府這兩天連續開老人第4劑、兒童第2劑快打站，的確有點焦頭爛額。

盧秀燕說，以往長輩的快打站只有3～5成施打率，不料第4劑的第一天上午，施打率就高達9成多，中午前已有3.75萬人完成接種，以致人力和禮券都準備不足。

緊急應變後，盧秀燕說下午施打狀況已改善，老人家沒拿到的禮券，市府會送到府；唐站若無法增加醫護人手，將以延長施打時間的方式因應，一定會讓每位老人家都打到疫苗。她表示，台中是較早開第4劑疫苗的縣市，今早的事件可以作為其他縣市的借鏡、預留彈性調整的空間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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