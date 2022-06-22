蝦皮購物「6.25商城狂購節」　百大品牌迎暑最低25折起！

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６月蝦皮商城「品牌旗艦店」再注新血，強勢攜手美妝霸主植村秀、高級精品施華洛世奇兩大國際品牌進駐開館，為消費者提供更多元且可信賴的品牌之選。而開館至今，植村秀買氣持續爆棚，不僅在超級開幕慶創下亮眼成績，更將在「6.25商城狂購節」獻上獨家限定組合好康，包括當天推夏日底妝決勝密寶「無極限底妝發燒組霧光」，優惠價1800元；「柚子潔顏油超值組」折扣7折起。
而質感精品界施華洛世奇推出6/23-6/25開幕期間，全館消費滿8800元送超值珠寶盒，關注品牌即領折價券100元再抽品牌雨傘，還有全館滿4000元回饋12%蝦幣。
近來炎炎酷暑將至，蝦皮購物「6.25商城狂購節」攜手小米、tokuyo、Roborock、Panasonic、LANCOME、雅詩蘭黛等知名品牌祭出8大精選時段，讓你輕鬆網羅生活家電、3C娛樂品與美妝保養的今夏必備夯品！雙層扇葉設計的Xiaomi智慧直流變頻電風扇2驚爆價749元，幫你擺脫惱人暑氣；具有銀離子抑菌功能的Panasonic雙門鋼板冰箱超大容量的承載設計，現在不到2萬元就能帶回家；原價22900元的3C夯品10.9吋iPad Air 5 寵粉下殺25折優惠只要5725元；全能修護功用的LANCOME 超未來肌因賦活露破盤價1495元，夏季保養絕不能少了它。想以超高CP價格購入夢幻逸品的你，還不趕緊上線瘋搶！
蝦皮購物「6.25商城狂購節」４大優惠不私藏
優惠１：每人豪送3張蝦皮商城299元起免運券，預領再拿商城購物金！
優惠２：商城神券下單超划算！蝦皮商城85折券與92折券最高激省5000元，再祭首購8折券。
優惠３：蝦皮商城品牌旗艦店祭25折起優惠，天天精選８時段，優惠夯品搶不完！
優惠４：宅家避暑天天抽獎！6/25加碼抽iPad Air5，當天結帳滿額再抽冷氣等品牌家電。