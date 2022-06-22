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蝦皮購物「6.25商城狂購節」　百大品牌迎暑最低25折起！

▲蝦皮購物「6.25商城狂購節」百大品牌祭最低25折起優惠！預領免運券抽iPhone13、當日下單再抽萬元家電。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「6.25商城狂購節」百大品牌祭最低25折起優惠！預領免運券抽iPhone13、當日下單再抽萬元家電。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-06-22 17:30:002022-06-22 17:41:25

蝦皮購物自上月公布蝦皮商城「品牌旗艦店」識別全面升級、入駐品牌數突破新里程碑後，又在剛落幕的618全民年中慶創下佳績。為延續旺盛買氣，蝦皮商城力邀植村秀、施華洛世奇兩大國際級品牌正式進駐品牌旗艦店！為與品牌粉絲共襄盛舉，「6.25商城狂購節」特別獻上獨家販售的植村秀四大明星保養優惠價組合，施華洛世奇更祭出開幕期間全館6折起，並提供消費滿8800元即送價值1500元珠寶盒，讓你輕鬆入手高貴不貴的專櫃美妝保養及精緻飾品！

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▲高級精品施華洛世奇進駐蝦皮購物品牌旗艦店，歡慶開幕祭全館優惠六折起！（圖／品牌提供）
▲高級精品施華洛世奇進駐蝦皮購物品牌旗艦店，歡慶開幕祭全館優惠六折起！（圖／品牌提供）
此外，迎接暑期來臨，「6.25商城狂購節」另攜手百大知名品牌聯手打造夏日避暑優惠慶典，除了祭出「商城299元免運」、「商城85折起」與「品牌旗艦店25折起」三大超狂優惠，還準備了宅家避暑任務活動，6/25當天下單滿額抽萬元家電，小米空氣淨化器 4 Lit 、禾聯變頻分離式冷氣等熱門商品只送不賣！6/24前預領免運券還有機會帶走價值25900元的iPhone13！

６月蝦皮商城「品牌旗艦店」再注新血，強勢攜手美妝霸主植村秀、高級精品施華洛世奇兩大國際品牌進駐開館，為消費者提供更多元且可信賴的品牌之選。而開館至今，植村秀買氣持續爆棚，不僅在超級開幕慶創下亮眼成績，更將在「6.25商城狂購節」獻上獨家限定組合好康，包括當天推夏日底妝決勝密寶「無極限底妝發燒組霧光」，優惠價1800元；「柚子潔顏油超值組」折扣7折起。

▲「蝦皮購物」植村秀無極限底妝發燒組_霧光，優惠價1,800元。（圖／品牌提供）
▲「蝦皮購物」植村秀無極限底妝發燒組_霧光，優惠價1,800元。（圖／品牌提供）
而質感精品界施華洛世奇推出6/23-6/25開幕期間，全館消費滿8800元送超值珠寶盒，關注品牌即領折價券100元再抽品牌雨傘，還有全館滿4000元回饋12%蝦幣。

近來炎炎酷暑將至，蝦皮購物「6.25商城狂購節」攜手小米、tokuyo、Roborock、Panasonic、LANCOME、雅詩蘭黛等知名品牌祭出8大精選時段，讓你輕鬆網羅生活家電、3C娛樂品與美妝保養的今夏必備夯品！雙層扇葉設計的Xiaomi智慧直流變頻電風扇2驚爆價749元，幫你擺脫惱人暑氣；具有銀離子抑菌功能的Panasonic雙門鋼板冰箱超大容量的承載設計，現在不到2萬元就能帶回家；原價22900元的3C夯品10.9吋iPad Air 5 寵粉下殺25折優惠只要5725元；全能修護功用的LANCOME 超未來肌因賦活露破盤價1495元，夏季保養絕不能少了它。想以超高CP價格購入夢幻逸品的你，還不趕緊上線瘋搶！

蝦皮購物「6.25商城狂購節」４大優惠不私藏

優惠１：每人豪送3張蝦皮商城299元起免運券，預領再拿商城購物金！

優惠２：商城神券下單超划算！蝦皮商城85折券與92折券最高激省5000元，再祭首購8折券。

優惠３：蝦皮商城品牌旗艦店祭25折起優惠，天天精選８時段，優惠夯品搶不完！

優惠４：宅家避暑天天抽獎！6/25加碼抽iPad Air5，當天結帳滿額再抽冷氣等品牌家電。

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