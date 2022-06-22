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進軍東南亞！繼泰國、越南後　鴻海傳考慮印度生產電動車

▲鴻海旗下電動車公司鴻華（Foxtron）傳出考慮拓展中國以外市場，除了將與泰國國家石油集團（PTT）合資外，也傳出將於印度設廠。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲鴻海旗下電動車公司鴻華（Foxtron）傳出考慮拓展中國以外市場，除了將與泰國國家石油集團（PTT）合資外，也傳出將於印度設廠。（示意圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-22 17:01:11

電動車產業蓬勃，鴻海旗下電動車公司鴻華（Foxtron）傳出考慮拓展中國以外市場，有消息人士指出，鴻海正考慮將自家亞洲的製造供應鏈往東南亞地區布局，除了考慮越南、印尼等其他東南亞國家外，也額外計畫在印度地區進行電動車生產。

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《印度經濟時報》引述消息人士說法，指出鴻海有意打造除自家產品和替客戶生產手機以外的產線。最初鴻海沒有計畫在印度生產電動車，且鴻海目前在清奈有一座獨資工廠生產iPhone，當地的主力產品為iPhone 12，另一間子公司Bharat FIH則為小米等中國手機品牌生產，不過兩廠產量不大，對鴻海的營收影響有限。

▲MIH會員大會今（25）日登場，鴻海集團董事長劉揚偉致詞時表示，正要面對即將要發生的爆炸性成長，而現在只是剛開始而已。（圖／鴻海提供）
▲鴻海集團董事長劉揚偉曾針對電動車市場表示，正要面對即將要發生的爆炸性成長，而現在只是剛開始而已。（圖／鴻海提供）
報導引述消息人士說法，表示近期鴻海考慮為了電動車市場拓展製造基地，除了有意進軍東南亞國家如越南、印尼、泰國外，清奈所在的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）政府也有意尋求吸引願意投資當地的企業集團，因此鴻海也開始研究印度車市。

《印度經濟時報》指出，鴻海在東南亞布局包含與泰國國家石油股份有限公司 （PTT）合資建立工廠，預計最快2024年開始製造電動車；而在印度方面，根據印度汽車經銷商協會聯合會（FADA）的數據，當地的電動車銷量比起去年激增了2.5倍，顯示具有一定市場。

目前鴻海對《印度經濟時報》相關提問和報導並未做出回應。
 

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