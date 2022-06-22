高圓圓、賈靜雯相挺20年　「我陪妳離婚，妳陪我生子」

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賈靜雯和高圓圓年齡相差5歲，性格意外投契，高圓圓在訪談中曾提過，她和賈靜雯的個性非常像，且兩人生日只差2天，天秤座A型血。不僅如此，由於家庭和出道經歷也相似，讓她們更懂得對方的所思所想。
細數雙姝醇厚的友誼，其實是透過不少風雨和酸甜苦辣釀出來的。在她們相交2年後，首先遇到難關的是賈靜雯，2005年她和前夫孫志浩打離婚官司，努力爭取女兒梧桐妹的扶養權，頻頻以憔悴姿態出現在娛樂版面上。
當時，高圓圓高調地在微博幫其打氣，字字句句描述身為母親的無助與難受，她轉發賈靜雯的貼文，寫著：「為著女兒，一個母親可以付出多少，五年前靜雯把本來握在手裡的一切都放下了，現在要把女兒從靜雯手裡搶走。靜雯說，老天給她的功課太難了，但是她會堅強。靜雯，你是最好最好的母親，你該獲得做母親一切權利！加油！」
娛樂圈裡不缺錦上添花，難能可貴地是雪中送炭。通常同業好友遇到負面新聞，多數經紀人都會勸自家藝人不要強出頭，免得延燒到自己，而高圓圓的義氣相挺，使得她們的情誼更加靠近。
2012年，高圓圓與趙又廷拍攝電影《搜索》相戀，兩人在2014年舉辦婚禮，賈靜雯帶著當時仍是男友的修杰楷出席婚宴，事前還參與高圓圓的告別單身派對，高圓圓扮女僕、賈靜雯演女警。
後來，換成賈靜雯與修杰楷登記結婚，高圓圓因護照過期無法到場，卻在微博寫下長篇祝福，一字一句都充滿對好姊妹的關心與祝賀。當賈靜雯生下女兒咘咘、BO妞，姐妹高圓圓同樣見證一切，還成為咘咘的乾媽、出席咘咘雙滿月Party。
只要賈靜雯有活動，高圓圓一定會大力宣傳，之前賈靜雯出書《賈如幸福慢點來》，高圓圓就在微博PO出書照並寫下「感受靜雯同學的幸福點滴」。2014年賈靜雯演出電影《寒蟬效應》，高圓圓在首映會上驚喜現身力挺，讓她又驚又喜。
賈靜雯說：「十多年來，只要我有任何事情，她都一直在我身邊。」2019年，備孕好久的高圓圓終於產女，兩個女人從相識、戀愛、結婚、生子，一路相伴在對方身旁，見證女人最美的每個階段，這樣的情誼真是讓人羨慕。