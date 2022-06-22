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楊茵絜驟逝！甲狀腺風暴報你知：如同不斷百米賽跑恐致死

▲台大醫院心臟內科主治醫師王宗道指出，甲狀腺風暴引發重症的案例相當少見，如果有突然體重下降、心跳長時間超過每分鐘100下、手抖等症狀，一定要盡快就醫。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲台大醫院心臟內科主治醫師王宗道指出，甲狀腺風暴引發重症的案例相當少見，如果有突然體重下降、心跳長時間超過每分鐘100下、手抖等症狀，一定要盡快就醫。（示意圖／取自 Pixabay ）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-22 17:41:352022-06-22 17:45:25

知名作家楊渡的女兒、《ELLE》總編輯楊茵絜，驚傳昨（21）日凌晨甲狀腺風暴引發心臟衰竭過世。台大醫院心臟內科主治醫師王宗道指出，甲狀腺風暴引發重症的案例相當少見，平均每年大約僅2到3例，患者大多都有甲狀腺機能亢進的問題，因為甲狀腺極度過量分泌甲狀腺素，導致心臟負擔過大而衰竭，通常女性比例比男性高，年齡層大多在50歲以下，如果發現自己有突然體重快速下降、手抖、長時間心跳過快等症狀，一定要儘早就醫檢查。

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▲《ELLE》總編輯楊茵絜驚傳於6月21凌晨因心臟衰竭病逝，而她的名作家父親楊渡則在今（22）日發文哀悼愛女。（圖／翻攝楊渡臉書）
▲《ELLE》總編輯楊茵絜驚傳於6月21凌晨因心臟衰竭病逝，而她的名作家父親楊渡則在今（22）日發文哀悼愛女。（圖／翻攝楊渡臉書）
甲狀腺是身體內分泌器官，包覆在脖子氣管前方，分泌甲狀腺素促進全身新陳代謝，通常需要透過藥物來控制。王宗道指出，甲狀腺機能亢進是一種自體免疫疾病，患者通常有手抖、心悸、心跳變快、眼睛凸、疲倦、腹瀉等症狀，但很多患者可能不自覺自己有這方面的問題，因此忽略而沒有就醫，一旦沒有控制好病情，就可能引發「甲狀腺風暴」。

王宗道說，當甲狀腺風暴發生後，患者體重會下滑，心跳也會明顯加快，持續維持在每分鐘100下以上，雙手不自覺地發抖，甚至腹瀉情況變得嚴重，「此時患者就像是一直在進行百米賽跑一樣，持續造成心臟過度過度，最終可能不堪承受而慢慢出現心臟、呼吸衰竭，進而有生命危險。」

王宗道強調，雖然甲狀腺風暴引發重症的情況很罕見，但是要特別提醒有甲狀腺機能亢進的患者，平常一定要隨時注意身體狀況，按時服藥控制，平時也要要盡量少吃吃含碘的食物，例如海帶、紫菜等等，假如有明顯不適的情況，務必要及早就醫。

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