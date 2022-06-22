食品展登場！東元解決方案省電減碳　加工養殖業最佳隊友

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透過行動裝置控制水車運轉速度、預知告警，則可協助傳統養殖漁場升級為自動化、智慧化的養殖場。而針對豬隻、禽類養殖所需水壓與環境溫度控制的需求，以及在食品的製造與加工設備、精美包裝等製程，東元鑄鐵殼馬達、不鏽鋼馬達、減速機、風機專用IE5 EC馬達與高效節能變頻器，都可滿足食品行業的個別需求。
業者的「商用冷凍空調AI節能系統」，則是針對空調設備和冷凍冷藏設備在商業或工業的應用，提供食品相關產業有效降低能源契約容量，達到最佳的節電效果。這套系統整合了氣候預測、負載預測、和設備能耗模擬軟體等技術，能夠自動分析回傳現場設備參數，由AI自動決定最佳運轉模式，達到節能省電的效果，進而增加企業競爭力。
另外，業者在展場首度展示了低溫智能自取櫃，由東元冷凍冷鏈技術提供最佳溫控，保持食材鮮度。設置在社區的低溫智能櫃可減少無人收貨、或在家苦等的情形，省時省能，更省下了碳足跡，打造消費者與業者雙贏的商業模式。
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