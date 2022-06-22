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食品展登場！東元解決方案省電減碳　加工養殖業最佳隊友

▲東元黃茂雄會長（左二）手持「食在東元實在安心」標語牌，出席台北國際美食展開幕（右二為外貿協會黃志芳董事長）。（圖／東元提供）
▲東元黃茂雄會長（左二）手持「食在東元實在安心」標語牌，出席台北國際美食展開幕（右二為外貿協會黃志芳董事長）。（圖／東元提供）

記者許家禎／台北報導

2022-06-22 17:40:06

「2022台北國際」今（22）日盛大登場，東元電機協同東元餐飲集團各品牌盛大展出。東元電機今年力推的低碳工廠解決方案，在食品展中針對農漁養殖業和食品加工業提出一系列解決方案和節能產品，不但能協助業者達到減少排廢的目的，更能省電節費。

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東元展示了專為養殖漁業水車增氧設備使用的IE3高效率九溝馬達，關鍵部組所採用的不鏽鋼材質，抗候、抗蝕能力佳，馬達使用壽命更長，省電幅度達7%，購置成本可於一年內回本；再搭配E510s系列IP66高防護等級變頻器，適用於各種農漁業惡劣環境。

透過行動裝置控制水車運轉速度、預知告警，則可協助傳統養殖漁場升級為自動化、智慧化的養殖場。而針對豬隻、禽類養殖所需水壓與環境溫度控制的需求，以及在食品的製造與加工設備、精美包裝等製程，東元鑄鐵殼馬達、不鏽鋼馬達、減速機、風機專用IE5 EC馬達與高效節能變頻器，都可滿足食品行業的個別需求。

業者的「商用冷凍空調AI節能系統」，則是針對空調設備和冷凍冷藏設備在商業或工業的應用，提供食品相關產業有效降低能源契約容量，達到最佳的節電效果。這套系統整合了氣候預測、負載預測、和設備能耗模擬軟體等技術，能夠自動分析回傳現場設備參數，由AI自動決定最佳運轉模式，達到節能省電的效果，進而增加企業競爭力。

另外，業者在展場首度展示了低溫智能自取櫃，由東元冷凍冷鏈技術提供最佳溫控，保持食材鮮度。設置在社區的低溫智能櫃可減少無人收貨、或在家苦等的情形，省時省能，更省下了碳足跡，打造消費者與業者雙贏的商業模式。

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