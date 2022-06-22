COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

內幕／藍竹市提林耕仁　將與桃園連線反擊「落跑」林智堅

▲國民黨今日正式提名新竹議員林耕仁（右2）參選新竹市長，新竹立委鄭正鈐（右1）也到場力挺，展現團結。（圖／文傳會提供）
▲國民黨今日正式提名新竹議員林耕仁（右2）參選新竹市長，新竹立委鄭正鈐（右1）也到場力挺，展現團結。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-06-22 17:49:042022-06-22 18:07:57

年底新竹市長選戰，民進黨已徵召新竹市副市長沈慧虹，新竹市長林智堅則將轉戰桃園市長，日前新竹市提名局勢未明的國民黨，今（22）日也火速提名新竹市議員林耕仁迎戰。據了解，國民黨桃、竹將連動準備大反擊，鎖定林智堅「落跑市長」的包袱弱點，破除林智堅參選正當性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外傳國民黨中央並不屬意地方色彩明顯的林耕仁，導致提名作業延宕至今。據了解，朱立倫此次選戰的提名佈局，注重縣市長候選人的形象牌，而林耕仁是地方議員出身，沒有全國知名度，又與地方派系關係緊密，的確可能不是朱立倫心中的最佳人選。

日前地方產業界大佬推薦前NCC委員翁曉玲出戰竹市，翁的形象符合朱立倫佈局期待，但翁本人沒有參選意願，知名度也太低。最後朱在林耕仁及新竹立委鄭正鈐兩人之中擇一，據了解，在提名前，朱昨日剛訪美返台居家隔離期滿出關，也分別與林耕仁及鄭正鈐在黨部深談。

而林耕仁最後出線關鍵有兩點，第一是民調勝出，第二地方挺林的聲音大，包括議長許修睿以及在地議員都全數支持林耕仁，沒有地方整合的問題。

據了解，在國民黨正式提名林耕仁後，準備將與桃園連動，鎖定落跑參選桃園市長的林智堅，要在林7月正式請辭參選前，瓦解林的正當性，

藍營黨內人士認為，民進黨在桃園提名空降的林智堅，不但引起地方炸鍋，此舉更無疑是自打臉，過去前高雄市長韓國瑜未做滿一任市長，就提前參選總統，被綠營猛打「落跑」，而林智堅也才剛許下大新竹願景，就落跑、空降參選桃園市長，毫無正當性，且林智堅與桃園根本毫無淵源，新竹市的政績更無法複製到桃園，值得檢視。

黨內人士指出，反觀國民黨新竹市長人選獲得在地支持，桃園市長參選人、前行政院長張善政雖然一度在提名過程引發風波，不過從近日張善政行程可見與議員、立委合體，顯見地方正在歸隊中，已經在整合完成的最後一哩路。

獲國民黨徵召戰新竹市長　林耕仁：一定讓新竹重回藍天

巷仔內／一人扛兩市！林智堅桃竹「折返競選」拚雙城雙贏

如8年前一樣熱情　林智堅戰桃園：頭髮白了、但更有經驗

黨內呼聲高、個人意願低？高虹安參選新竹與否變數多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀