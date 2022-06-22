內幕／藍竹市提林耕仁　將與桃園連線反擊「落跑」林智堅

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日前地方產業界大佬推薦前NCC委員翁曉玲出戰竹市，翁的形象符合朱立倫佈局期待，但翁本人沒有參選意願，知名度也太低。最後朱在林耕仁及新竹立委鄭正鈐兩人之中擇一，據了解，在提名前，朱昨日剛訪美返台居家隔離期滿出關，也分別與林耕仁及鄭正鈐在黨部深談。
而林耕仁最後出線關鍵有兩點，第一是民調勝出，第二地方挺林的聲音大，包括議長許修睿以及在地議員都全數支持林耕仁，沒有地方整合的問題。
據了解，在國民黨正式提名林耕仁後，準備將與桃園連動，鎖定落跑參選桃園市長的林智堅，要在林7月正式請辭參選前，瓦解林的正當性，
藍營黨內人士認為，民進黨在桃園提名空降的林智堅，不但引起地方炸鍋，此舉更無疑是自打臉，過去前高雄市長韓國瑜未做滿一任市長，就提前參選總統，被綠營猛打「落跑」，而林智堅也才剛許下大新竹願景，就落跑、空降參選桃園市長，毫無正當性，且林智堅與桃園根本毫無淵源，新竹市的政績更無法複製到桃園，值得檢視。
黨內人士指出，反觀國民黨新竹市長人選獲得在地支持，桃園市長參選人、前行政院長張善政雖然一度在提名過程引發風波，不過從近日張善政行程可見與議員、立委合體，顯見地方正在歸隊中，已經在整合完成的最後一哩路。