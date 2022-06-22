「無敵星星」是錯誤觀念！學者：新冠無法達成群體免疫

我是廣告 請繼續往下閱讀
何美鄉說明，「無敵星星」還是有對應特定病毒的絕對效力的考量，先出現的病毒，如BA.1所產生的「無敵星星」，對付後出現的病毒，如BA.4，成效會被打折。反之，後出現的病毒所產生的「無敵星星」，對付前者的效果比較好，這樣的概念是源於病毒演化的另一法則「免疫逃避」。
何美鄉進一步提到，個人的「無敵星星」所對應的就是整體的「群體免疫」，雖然因為新冠病毒變異株的出現，讓群體免疫所需的絕對門檻變高，時效變短，「但我們也不能因此而否認群體免疫效果的存在，畢竟這樣的目標，仍然是整體防疫策略的階段性的基準」，他也強調，「無敵星星＝疫苗接種三劑＋自然感染」。
詹長權受訪時也認為，「冠狀病毒就沒有消失這件事情」，因為冠狀病毒是跟著動物之間存在的病毒，不可能消失，他解釋，變異株變異的目的是為了適者生存，病毒變異是為了要能夠攻佔人類的身體、擴大建立的殖民領地，變成優勢的病毒株感染更多人，只是由於過去的病毒株傳播速度較慢，要感染更多人的機會會被其他傳播速度更快的變異株捷足先登。
詹長權分析，因為適者生存，病毒會被更適合的變異株替代，因此要用原來病毒株的形式變成主宰的病毒株「就不太容易呀」，但新舊變異株若有互動後，可能會再重組，未來的變異株將含有先前的變異株特性崛起。
「這是一個錯誤的觀念！」，詹長權直言，「無敵星星」是不符合科學的錯誤防疫訊息，Omicron的免疫逃脫能力，使得人類感染後產生的抗體，對抗新型變異株的能力削弱很多，像是曾感染過BA.1、BA.2的人，對於近期出現的Omicron亞型變異株BA.4及BA.5效果並不大，仍還是有可能被感染。
詹長權說明，近期加速開放5歲以下兒童施打疫苗，反映了Omicron嚴重度很高，雖然許多人染疫後，比起過去Delta等變異株是輕症，但對於兒童等族群仍然很危險，因此國際潮流才會盡速開放兒童接種，避免發生重症。
詹長權也示警，「群體免疫是不可能的」，過去預想打了疫苗後會達到群體免疫，前提是幾乎能終生免疫，可Omicron之後，從傳染、重症都能觀察到會有2次、3次的重複感染，現在常常保護力僅有2個月至3個月，且外界誤解打過疫苗的人都有抗體，可以加到一群人身上都有抗體，不過每個人抗體衰減程度不一，就不會有群體免疫，因此現在要把大家免疫盡可能提高，但不可能達到公衛預想的群體免疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。