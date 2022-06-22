巷仔內／一人扛兩市！林智堅桃竹「折返競選」拚雙城雙贏

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選舉過程中，林智堅以「加速吧！新竹」為競選主軸，除了當時39歲的年輕形象、時尚西裝油頭造型受到矚目外，其提出「新竹1916園區」計畫，透過3D動畫的手法，向市民訴說城市發展願景，成功打入平均年紀輕、所得與教育水準高的新竹市民心中，其也以近4成得票率入主新竹市政府。
上任後，在「最老古蹟」中辦公的「最年輕市長」林智堅，經歷了一小段的磨合期，起初民調並不出色，更一度成了在野黨攻擊的焦點。不過林智堅對市政規劃有獨特見解，也尊重專業團隊輔佐，很快就反映出執政成果，民調開始竄升前段班。
隨著執政狀況越來越穩定，林智堅在連任選戰中再度面臨大亂鬥，但其突破重圍，獲得將近過半選票連任，除了基本的交通、婦幼等政策持續推動外，城市美學、設計力導入公共建設、活化古蹟、整治護城河與隆恩圳、動物園復興計畫等施政投入更是開花結果，伴隨台灣設計展、光臨藝術節等活動展演，讓市民甚至國人耳目一新，也奠定了林智堅在新竹市一方之霸的雄厚基礎。
一般評估，將在7月中旬前辭職的林智堅已擔任超過7年半的市長，市民普遍不會認為有落跑的問題，且由於肯定林智堅的執政，對於林智堅即將「鵬程萬里」，更是「祝福多過責難」。
即使林智堅即將離開新竹北漂，但帶來的改變已離不開新竹市民的生活，影響力甚至能夠外溢到桃園，林智堅對桃園市民來說如同「隔壁的明星」，即使轉戰空降，仍有一定熟悉感與基礎。
不過，由於距離選戰僅剩不到半年，且桃園市又比新竹市的幅員大上許多，組織也複雜得多，林智堅恐需要加倍勤跑，才能夠穩固鄭文燦與民進黨所經營的紮實基層。
而桃園雖是六都平均年齡較低的縣市，也有許多雙北外移進入的人口，但仍有許多較為傳統偏遠的鄉鎮組織，林智堅都會形象是否能屈能伸，成功打入包山包海的大桃園各角落，也將會是他的一大挑戰。
另外，接棒參選新竹市長的沈慧虹雖是公務體系出身，但初次投入選舉，其與林智堅一樣同樣有清新氣質，且已在新竹市府服務7年，將可延續林智堅的重大建設擘劃。年底選戰除了是沈慧虹的初登板，也會是林智堅的施政體檢投票，市民對林智堅的欣賞與肯定有機會能投射到沈慧虹的選票上。
在選戰最後階段，林智堅除了要拿出「加速吧！新竹」的魄力，加速經營桃園，並且端出耳目一新的政策牛肉，也勢必要時常在桃園新竹兩地「折返」，拉抬自己的副手沈慧虹。林智堅「一人扛兩市、一人選兩市」將是民進黨在北台灣能否守成的關鍵人物。