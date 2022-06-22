海軍S-70C直升機服役近30年　已墜毀4架

海軍反潛航空大隊一架S-70C 反潛直升機（機號2303），今（22）日下午執行試飛科目操作時，疑似裝備故障於左營神鷹基地本場跑道重落地，造成機上正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷，已立即送往國軍高雄總醫院左營分院治療。這是海軍S-70C反潛直升機服役近30年以來，第4起重大事故。
海軍在1990年起一共採購21架S-70C（M）反潛直升機。海軍現役的18架S-70C（M）反潛直升機，包括10架「神鷹一型」S-70C（M）-1直升機、11架「神鷹二型」S-70C（M）-2直升機，神鷹一型是採用商用發動機，神鷹二型發動機為性能較強大的T700-GE-401軍用發動機。
S-70C反潛直升機作戰半徑為300公里，續航時間約為3小時，最大航程為550公里。裝備有吊放聲納、聲納浮標接收儀、磁探儀，以及2枚MK46型反潛魚雷，這款魚雷最大射程為11公里，作戰深度為760公尺。
在今日事故發生之前，21架S-70C（M）反潛直升機，已有3架S-70C（M）-2失事墜毀，2015年時原本海軍預計花費8億台幣對S-70C實施性能提升，但是該案因製造商賽考斯基（Sikorsky）公司遲未能取得美國政府技術輸出許可、構改技術文件、備料進度延宕等因素而三度延宕，S-70C升級案從2017年拖延至2020年才展開。