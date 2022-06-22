影／阿富汗「怪物強震」！逾千人死傷、上億人狂晃有感

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根據美國地質調查所（USGS）測得，震央位在阿富汗東南部霍斯特市相距約44公里處，震源深度51公里，測得規模5.9；歐洲地中海地震中心（EMSC）則測到芮氏規模已達6.1，並稱這場地震威力強大，就連方圓500公里內都感覺的到，鄰近的巴基斯坦、印度與阿富汗約有1.19億人都感受到這場劇烈晃動。
《路透社》則引述阿富汗內政部官員消息，指出當地救援工作中已部署多部直升機到達現場，準備運送傷者和醫療用品與食物等，同時也指出這場強震是自2002年以來最為致命的一次災害；大多數的死亡人數皆發生在東部的派克蒂卡省（Paktika），那裡有255人喪生、超過200人受傷，而在霍斯特省則有25人死亡、90人被送至醫院。
《美聯社》指出，自從去年拜登政府宣布美軍從歷史上最長戰爭中混亂撤出、塔利班接管阿富汗以來，許多國際救援機構也相繼離開了阿富汗，因此現場援助工作變得相當複雜，《BBC》則在報導提到，在塔利班接管之前，阿富汗的緊急救援資源本就相當緊張，姑且不論當地因數十年的貧困與戰亂導致建物破敗、不穩固，當地的救援人員幾乎沒有飛機和直升機，不過聯合國人道主義事務協調辦公室（UNOCHA）和巴基斯坦皆表示正在向地震災區派遣救援隊。
除了地震救援工作以外，強震帶來的坍方也造成水庫破裂引發洪水反撲，阿富汗國營災害機構回報這造成11人死亡、50人受傷，且造成部分高速公路阻塞；聯合國人道事務協調辦公室報告指出，在過去10年內，該國已有7000多人在地震中喪生，每年平均有560人死於地震，今年1月阿富汗西部就因為發生地震造成20多人死亡，2015年一場發生在阿富汗東北部的強震，則造成當地與巴基斯坦北部數百人死亡。