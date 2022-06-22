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《原子》李哲言享受夾縫中求生存　被虧是「奶狗式戀愛」

▲李哲言（右）曝感情觀，被虧是奶狗式戀愛，左為高有翔。（圖／記者侯家瑜攝）
▲李哲言（右）曝感情觀，被虧是奶狗式戀愛，左為高有翔。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-06-22 18:58:36

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》開播後收視、人氣不斷上漲，而上周末「原力覺醒・行星初現」見面演唱會才剛順利落幕，又傳出詹仁雄新節目《為你唱情歌》即將開錄，來自《原子少年》的天王星成員高有翔，以及火星成員李哲言日前也參加專場海選，其中李哲言受訪時談到理想戀情，笑說自己偏好「夾縫中求生存」。

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李哲言因撞臉歌手J.Sheon受到關注，他不僅擁有「壞男孩」的帥樣，在《原子少年》最新一集中，也掀開上衣大秀結實身材。不過李哲言並非空有外貌，他私下也多才多藝，除了是創作團體「亞特蘭提斯」的一員、擅長爵士鼓之外，還是一名複合式咖啡廳的老闆，年僅21歲就充滿理想，或許就是他能在節目中脫穎而出的原因。

▲李哲言年僅21歲就充滿理想。（圖／李哲言IG）
▲李哲言年僅21歲就充滿理想。（圖／李哲言IG）
《為你唱情歌》計畫將數位男女集合在一棟民宿共同創作，期待能在不同的靈感下，激出令人驚豔的火花，被問到是否也希望能在節目上譜出新戀曲，李哲言先是一臉羞澀，下秒又自信地表示：「我相信我可以。」還自誇廚藝精湛，能滿足大家的味蕾，拿手菜是青醬義大利麵，一旁的高有翔似乎不想輸，表示自己也擅長清炒系列的義大利麵。

▲李哲言自誇廚藝精湛，高有翔也透露自己擅長清炒系列的義大利麵​​​​​​​。（圖／記者侯家瑜攝）
▲李哲言自誇廚藝精湛，高有翔也透露自己擅長清炒系列的義大利麵​​​​​​​。（圖／記者侯家瑜攝）
談及理想類型，從李哲言矛盾的說法可以看出他似乎還在摸索，坦言雖然符合射手座的愛好自由，但也享受被女生管束：「我喜歡夾縫中求生存的感覺。」自稱是霸道類型的男生，高有翔則吐槽他根本就是「小奶狗」，李哲言也希望能透過在節目上認識的異性們，摸清楚自己真正嚮往的情感關係。

▲李哲言​​​​​​​愛好自由，也享受被女生管束。（圖／李哲言IG）
▲李哲言​​​​​​​愛好自由，也享受被女生管束。（圖／李哲言IG）

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