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室友沈慧虹參選新竹市長　美女發言人曝深夜秘辛

▲黃彩玲曾與沈慧虹在多年前出訪時同住一室，更對其認真考察、樂於分享的個性印象深刻。
▲黃彩玲曾與沈慧虹在多年前出訪時同住一室，更對其認真考察、樂於分享的個性印象深刻。

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-22 18:27:322022-06-22 18:28:45

民進黨今（22）日中執會正式通過，徵召新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長。民進黨發言人黃彩玲透露，她與沈慧虹曾在出訪日本時當過「室友」，對於沈慧虹在每天考察認真筆記、提問，回到飯店後即使三更半夜了還是閃閃發光的分享心得、暢聊市政印象深刻；黃彩玲也說，也許還有人不認識她，但她絕對是一位最適合的人選，因為首長有能力還不夠，「有溫度，城市才會更幸福」。

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▲黃彩玲與沈慧虹多年前出訪時合照。（圖／翻攝自黃彩玲臉書）
▲黃彩玲與沈慧虹多年前出訪時合照。（圖／翻攝自黃彩玲臉書）
黃彩玲表示，沈慧虹今日一走進黨部，2人馬上大擁抱，心底相當激動。她回憶，2016年，新竹市長林智堅率市府團隊到日本考察，那是他上任後的第一次出訪，時任記者的自己隨團採訪，不過整團都是男性，「我便被分配與時任新竹市交通處長的沈慧虹同住一間」。

黃彩玲說，當時沈慧虹進門的第一句話就說，「請室友接下來幾天多多包含了」，本來覺得要跟局處首長同寢實在彆扭的她，突然被沈慧虹這毫無官味、鄰家大姊的樣子嚇到，但也著實鬆了一口氣。

黃彩玲回憶，那趟考察，關注度雖多在林智堅身上，但沈慧虹在一旁認真筆記、提問，以及每晚回到飯店就興奮的分享考察心得的模樣，讓人至今都忘不了。「到底要多愛一座城市，才可以像她一樣都快半夜12點了，還眼神發光聊市政。

黃彩玲說，該趟出訪回台半個月後，沈慧虹成了新竹市副市長，一路與林智堅一起打拚近7年至今，「她的專業與對新竹的熟悉度，有智堅市長掛保證；她的熱情勇氣溫暖與愛，我真實感受過」，也許還有人不認識她，但她絕對是一位最適合的人選，因為首長有能力還不夠，「有溫度，城市才會更幸福」。

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