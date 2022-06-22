COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

產業用電增近百萬瓩　今日用電量衝破歷史新高

▲台電指出，今（22）日尖峰負載出現在14時19分達到3926.6萬瓩，不僅連續三天刷新歷年6月紀錄，更創下歷史用電量新高。（圖／台電提供，資料照片）
▲台電指出，今（22）日尖峰負載出現在14時19分達到3926.6萬瓩，不僅連續三天刷新歷年6月紀錄，更創下歷史用電量新高。（圖／台電提供，資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-22 18:43:43

近期各地天氣高溫炎熱，加上經濟發展、疫情影響民眾居家上學及辦公，連帶推升用電需求。台電指出，今（22）日尖峰負載出現在14時19分達到3926.6萬瓩，不僅連續三天刷新歷年6月紀錄，更創下歷史用電量新高。今日備轉容量297.4萬瓩，備轉容量率約7.57%，其中太陽光電於尖峰時刻發電出力達440萬瓩以上，約佔尖峰負載達11%。面對盛夏來臨，台電已規劃各項需求面及供給面措施，確保供電穩定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台電指出，今日尖峰負載達3926.6萬瓩，若以去（2021）年尖峰負載（7月27日）的3884.4萬瓩相比較，整體增加近42萬瓩。其中主要因產業景氣持續暢旺，半導體、電子零組件、基本金屬製造業等特高壓用戶用電量較去年提升一成，增加約93.7萬瓩；高壓用戶則以學校、服務業用電增加較多；至於低壓用戶，因時序尚未進入盛夏，故用電量較去年7月尖峰負載低。

台電進一步指出，面對未來用電需求可能再度攀升，今年水情好轉及機組陸續歸隊，皆有助於供電穩定。以慣常水力為例，在5月份實績發電量有達約180萬瓩，而抽蓄機組所需用水充沛，可確保260萬瓩抽蓄發電能力無虞；另外台電自去年起精進調整機組大修作業，機組已於5、6月陸續回歸供電系統，並將強化管控機組維修品質，以維持系統各時段供電能力。

台電表示，台電規劃各項需求面措施，包括持續推動需量反應措施、輔助服務、用電大戶支援應變等多元措施，調整用電尖峰，並隨時掌握用電變化，即時因應並確保穩定供電。隨著時序邁入盛夏，用電尖峰負載將持續偏高，台電會努力維持穩定供電，以滿足民眾用電需求。

台電呼籲，面對即將來臨的盛夏，未來用電量可能再創新高，盼全民共同節約能源、珍惜電力，除隨手關燈，拔掉不使用的電器插頭，冷氣機的溫度設定宜維持在26度到28度之間，據統計每升高1度的設定，就可以省電6%，愛地球也省荷包。

各位喜愛《NOWnews今日新聞》的讀者觀眾大家好，本週六（25日）下午2點，CROSSROAD跨世代將舉辦「加熱菸禁不禁？」系列論壇，讓我們一起關注新興菸品開放議題，也歡迎到CROSSROAD跨世代倡議平台（https://crossroad.nownews.com/）發表您的看法！

食品展登場！東元解決方案省電減碳　加工養殖業最佳隊友

台中4萬戶停電因民眾建屋　台電：未觸碰仍會有感電事故

新建物設太陽能設備　中保科林建涵：全力衝刺能管系統

台股收盤跌380點、收15347點　台積電又跌破500元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

繼續作答
即時
推薦閱讀