產業用電增近百萬瓩　今日用電量衝破歷史新高

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台電進一步指出，面對未來用電需求可能再度攀升，今年水情好轉及機組陸續歸隊，皆有助於供電穩定。以慣常水力為例，在5月份實績發電量有達約180萬瓩，而抽蓄機組所需用水充沛，可確保260萬瓩抽蓄發電能力無虞；另外台電自去年起精進調整機組大修作業，機組已於5、6月陸續回歸供電系統，並將強化管控機組維修品質，以維持系統各時段供電能力。
台電表示，台電規劃各項需求面措施，包括持續推動需量反應措施、輔助服務、用電大戶支援應變等多元措施，調整用電尖峰，並隨時掌握用電變化，即時因應並確保穩定供電。隨著時序邁入盛夏，用電尖峰負載將持續偏高，台電會努力維持穩定供電，以滿足民眾用電需求。
台電呼籲，面對即將來臨的盛夏，未來用電量可能再創新高，盼全民共同節約能源、珍惜電力，除隨手關燈，拔掉不使用的電器插頭，冷氣機的溫度設定宜維持在26度到28度之間，據統計每升高1度的設定，就可以省電6%，愛地球也省荷包。
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