猴痘延燒近8百例！英國擬讓「高風險男性」優先接種疫苗
延燒到世界各國的猴痘病毒（Monkeypox）引起全球及世界衛生組織（WHO）關注，由於多數歐美地區的病例都沒有前往猴痘流行地區的旅遊史，且部分病例曾有過男性同性性行為，英國政府日前表示，有意擴大天花疫苗的接種範圍，包含接觸猴痘風險較高的男性同性戀和雙性戀者，不過世衛仍在調查猴痘病毒是否能透過性行為和體液傳播，目前感染主因仍是直接接觸感染性的瘡、痂或體液而傳播。
儘管猴痘疫情傳播方式尚未明朗，部分關於猴痘疫情傳播方式的報導已經造成對LGBTIQ族群的偏見，為消弭歧視與確認病毒傳播方式，世界衛生組織正致力於調查感染途徑；不過英國衛生安全局為了擴大天花疫苗的接種範圍，擬宣布替「高風險男性」提供接種，以控制病毒擴散。
英國衛生安全局表示，英國截至6月20日為止，共有793宗感染案例，政府已訂購了數千劑「Imvanex」天花疫苗，因猴痘與天花同屬正痘病毒屬（Orthopoxvirus），天花疫苗被認為可有效預防猴痘感染，因此英國衛生安全局建議國內擁有多個性伴侣、參與集體性行為的男性接種疫苗。
不過衛生安全局也提醒，高風險族群應等候當局聯絡才前往接種，不必自行前往診所要求接種疫苗，至於個人是否符合接種資格將取決於諸多因素，但類似於HIV暴露前預防性投藥（PrEP），民眾可經醫師問診及檢驗評估，在沒有感染病毒且有風險行為需要服藥者的標準下取得接種資格，此外，不論是否患有HIV病毒皆符合施打標準。