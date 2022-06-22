港埠業務費調漲10%　碼頭工會：裝卸費應每年調整

台灣港務公司今(22)日舉辦【港埠業務費合理化調整方案】座談會，對於港埠業務費率原則調漲幅度為10%，中華民國全國碼頭工會聯合會代理理事長施永林表示，雖然離調漲20%的目標有差距，但還能接受，期盼所有的進出口貨物業者都能秉持利潤分享的基本原則，不要無理反對。而港務公司應該每年檢討港埠業務費率，依物價波動指數適當調漲裝卸費以維護勞工基本生活。
施永林指出，港埠業務費在民國85年做過一次局部費率調整，自此之後，基層的碼頭員工再沒有享受到物價調漲後的薪資調整，這次台灣港務公司終於看到了基層勞工為工作付出的辛勞，卻未能獲得合理的薪酬，所以在今年4月提出了【港埠業務費合理化調整方案】，這份方案雖然並不能完全符合勞工在物價如此大波動後的需求，但是它至少反映了部分事實，相當感謝台灣港務公司此番有所擔當的作為。
施永林表示，本次港埠業務費原則調漲幅度為10%，雖然離原先希望調漲20%的目標有差距，但還能接受，期盼所有的進出口貨物業者能秉於利潤分享的基本原則，不要肥了自己，卻忘了辛苦勞工的付出，請不要做無理的反對。
施永林認為，改制後的台灣港務公司是公辦民營單位，仍具公部門責任，因此港務公司應該每年檢討港埠業務費率，依物價波動指數適當調漲裝卸費以維護勞工基本生活。
由於港埠業務費率原則調漲幅度為10%幾乎已確定，因此整場座談會的氣氛相當和諧。台灣港務公司表示，將會把各方意見做最後彙整，然後提報到交通部，待交通部審查確定後，公告半年後實施。
不過前高雄市拖駁船商業同業公會理事長邱秋芳表示，大家都快活不下去了，呼籲政府既然決定要調整，就應該在交通部通過後縮短公告時間，像是將半年縮短為一個月，以盡快實施。