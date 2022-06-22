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推特董事會點頭！一致同意收購案　馬斯克稱仍有3分歧

▲馬斯克終於獲推特董事會同意，有望在2022年底前完成收購。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬斯克終於獲推特董事會同意，有望在2022年底前完成收購。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-22 19:24:37

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）先前有意以440億美元（約台幣1.3兆元）收購知名社群軟體推特，引發外界關注。最新消息指出，推特已經在21日正式向美國證券交易委員會（SEC）提交董事會同意馬斯克的4併購案相關文件，認為馬斯克對推特的併購能將推特股東利益最大化。

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綜合媒體報導，在文件中提到，推特董事會表示「一致判定，合併協議是可取的，合併協議所考慮的併購及其它交易對推特及其股東是公平的、可取的和最有利的」並指出，若交易順利完成，股東將可由擁有的股票當中，獲得每股15.22美元的獲利。該交易預計於2022年底完成，將以每股54.20美元的價格出售。

不過最近幾個禮拜，馬斯克持續對推特上的假帳號數量不時表示擔憂，並曾以此為由要退出收購案，讓這筆收購案出現變數。馬斯克21日在卡達經濟論壇上指出，仍有一些「懸而未決」的問題需要解決，其中「獲得股東批准」就是阻礙交易的3個問題之一。

還有一個問題是馬斯克為其融資所需的債務。馬斯克大部分財富都被綁在特斯拉股票上，馬斯克在5月份承諾為推特公司支付335億美元現金。他還收到了71億美元的股權融資承諾，投資者包括甲骨文聯合創始人拉里‧埃里森（Larry Ellison）和加密貨幣交易所Binance。馬斯克表示，剩餘的資金將以銀行貸款的形式出現，但具體如何進行仍不確定。

另外，馬斯克與推特在假帳戶和垃圾郵件的佔比上，遲遲未能獲得共識。儘管推特宣稱僅剩不到5%，但馬斯克認為至少有20%。不過本月稍早，馬斯克揚言退出交易後，推特已同意將用戶數據交給馬斯克。

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