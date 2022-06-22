男星遭50名女性指控性侵！灌醉她得逞 判賠1490萬元
83歲的美國諧星「天才老爹」比爾寇斯比（Bill Cosby），被超過50名女性指控性侵，近來另外一名受害女性茱蒂胡斯指控在1975年時被比爾性侵，經過審理後，判決出爐，比爾被判要付50萬美金（約台幣1490萬元），成為比爾性侵案中首宗民事官司裁定。
茱蒂胡斯指控在1975年，也就是她16歲時被比爾帶進「花花公子」創辦人海夫納的豪宅，進房後灌醉她們並性侵得逞，此案順利成案並經過審理後判決出爐，比爾被判要賠償50萬美元，不過比爾並未出庭，僅由律師代替，因此被茱蒂胡斯的律師團隊嘲諷：「你能夠逃走卻沒有辦法躲起來。」
比爾在「#Me too」運動之後，陸續有超過50位女性指控遭他性侵，但幾乎都未能在民事案件上成案，甚至他2004年時下藥性侵天普大學前女員工安德芮康斯坦，罪名成立後在2018年9月入獄服刑，卻在去年7月翻盤，撤銷罪名，立即釋放。
※【NOWnews 今日新聞
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