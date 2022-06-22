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男星遭50名女性指控性侵！灌醉她得逞　判賠1490萬元

▲茱蒂胡斯指控在1975年時遭比爾寇斯比性侵。（圖／翻攝比爾寇斯比臉書）
▲茱蒂胡斯指控在1975年時遭比爾寇斯比性侵。（圖／翻攝比爾寇斯比臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-06-22 19:43:31

83歲的美國諧星「天才老爹」比爾寇斯比（Bill Cosby），被超過50名女性指控性侵，近來另外一名受害女性茱蒂胡斯指控在1975年時被比爾性侵，經過審理後，判決出爐，比爾被判要付50萬美金（約台幣1490萬元），成為比爾性侵案中首宗民事官司裁定。

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茱蒂胡斯指控在1975年，也就是她16歲時被比爾帶進「花花公子」創辦人海夫納的豪宅，進房後灌醉她們並性侵得逞，此案順利成案並經過審理後判決出爐，比爾被判要賠償50萬美元，不過比爾並未出庭，僅由律師代替，因此被茱蒂胡斯的律師團隊嘲諷：「你能夠逃走卻沒有辦法躲起來。」

▲比爾寇斯比的性侵案翻盤，賓州最高法院下令立刻釋放比爾。（圖／翻攝比爾寇斯比臉書）
▲比爾寇斯比（右）性侵茱蒂胡斯案，判決出爐。（圖／翻攝比爾寇斯比臉書）
比爾在「#Me too」運動之後，陸續有超過50位女性指控遭他性侵，但幾乎都未能在民事案件上成案，甚至他2004年時下藥性侵天普大學前女員工安德芮康斯坦，罪名成立後在2018年9月入獄服刑，卻在去年7月翻盤，撤銷罪名，立即釋放。

▲美國賓州最高法院推翻老牌諧星比爾寇斯比（Bill Cosby）的性侵案定罪，並且下令立即將他從監獄中釋放，但這項裁定也使反性騷擾女權運動「#我也是」（#MeToo）遭受打擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國賓州最高法院推翻比爾寇斯比（Bill Cosby）的性侵案定罪，並且下令立即將他從監獄中釋放。（圖／美聯社／達志影像）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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