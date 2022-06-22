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歡慶國旅團解封！業者推宜蘭8人包棟民宿下殺2千元

▲為慶祝摩境DoMo集團(7622)股票公開發行及響應振興國旅補助7月15日即將上路，業者推出民宿包棟超殺優惠。（圖／業者提供）
▲為慶祝摩境DoMo集團(7622)股票公開發行及響應振興國旅補助7月15日即將上路，業者推出民宿包棟超殺優惠。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-22 20:01:04

為慶祝摩境DoMo集團(7622)股票公開發行及響應振興國旅補助7月15日即將上路，DoMo集團宣布推出限時免費包棟民宿優惠方案，宜蘭「DoMo民宿」暑假期間從7月15日起至9月30日為止，逢周四入住房價全部免費。並於7月4日下午2點起在臉書開放報名連結預訂。沒搶到優惠的旅客，其他時段也祭出暑假超優惠搶客，週日到週四，8人成行三天二夜僅收清潔費2000元。

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DoMo集團董事長李奇嶽表示，原則上對旅客仍採信任原則，但為了保障訂房權益，訂房時會事先索取信用卡授權書，比照飯店入住時採「信用卡預先授權」方式，收取保證訂金但不請款，李奇嶽指出，這是為了防止有旅客預訂後卻未到，一旦發生房客未到情況，就會依照定型化契約規範處理，同時透過旅客資料也能知道旅客是否重複申請，並確保退房時沒有任何物品損壞。

宜蘭「DoMo民宿」位於宜蘭縣員山鄉，2018年獲觀光局評選為「好客民宿」，2017年該集團榮獲行政院國發基金的投資，預計今年八月股票公開發行，已取得股票代號7622，為台灣少數能跨國經營的連鎖旅館民宿品牌，在日本與馬來西亞也有營業據點。李奇嶽也表示，宜蘭DoMo民宿附近只要5分鐘車程就能到羅東運動公園，15分鐘就能到冬山河、宜蘭傳統藝術中心，都是宜蘭代表景點，歡迎大家來宜蘭走走。

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