張景嵐當上美容CEO　占卜事業運「預言神準」

張景嵐昨（21日）現身NAKED URANAI TAIPEI AI占卜展，最期待的就是看網路上很多人分享的占星、生命靈數、能量脈輪及花籤占卜，張景嵐受訪談到：「這次有7種占卜類型，我自己本身對生命靈數有研究，而其中塔羅的部分有鏡子、有桌面互動的，我覺得很多事情什麼時間出現在你眼前，似乎都是冥冥之中安排好的，很歡迎大家可以來體驗看看。」
張景嵐這次測了塔羅牌事業運，覺得非常準，「因為之前我自己創了香氛品牌在19年收掉了，但我在今年年初的時候重新創立，這次的經歷就好像是要我先去做一些累積，而心裡一直有個力量PUSH我自己要做這件事，剛剛翻塔羅牌說現在把之前想做的事情漸漸實踐，我覺得有講到心裡的聲音。 」
本身就對占卜塔羅很有興趣的張景嵐，自己還會研究紫微斗數及人類圖，給需要指引的自己一點方向，她表示：「我覺得這些方式是可以好好了解自己的方式，可以讓自己更豁達，好像所有事情都不是一時的，無論悲傷、快樂都不是永恆，所以可以讓自己更把握當下。」
張景嵐近來擔任自創保養品牌CEO，推出聯名的香氛系列產品，她也沒有放下演藝圈的工作，身兼CEO、演員、主持人的身分，接下來有台劇《第九節課》將開播，這部描述校園禁忌師生戀的戲，與許瑋甯、陳昊森、薛仕凌一同主演，幾波預告釋出時都已掀起不少討論，7月也將進劇組開拍新電視劇。