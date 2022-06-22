男酒駕撞車還肇逃！回家驚見手指頭斷一截 警依指紋追人
南投縣埔里鎮一名50多歲黃姓男子，21日凌晨0時許酒後騎車，不慎撞上停在路旁一輛轎車，他當下因為心虛立刻逃逸，回到家中才發現自己一截手指頭被撞斷，但又怕被逮補而不敢回現場、也不敢就醫，隔日車主發現車子被撞報警，警方到場發現地上有一片血跡，還有一截斷掉的手指，經鑑識人員採證後循線追查，火速逮到黃男送辦，但斷指已接不回來，酒測值則達0.23毫克，全案後續依公共危險罪嫌移送。
據了解，該名黃姓男子，21日凌晨酒後騎車，在行經埔里鎮南盛街時，撞上停在路旁的轎車，眼見轎車嚴重毀損，他擔心被逮補不顧自己右手疼痛便立刻心虛肇逃，直到回家後才發現，他的一截手指頭被撞斷，但他也不敢回頭撿，也不敢到醫院只躲在家裡。
到了隔天早上，轎車車主見車子被撞爛趕緊報警，警方獲報到場後，發現地上有一片血跡，還有斷掉的手指，因此趕緊通知鑑識人員前來採證，並將斷指冰存，即刻循線追查，火速在一天內就逮到黃男，他也坦承自己酒後駕車、肇事逃逸，當時他身上甚至還有酒味，經酒測後發現數值高達0.23毫克。
不過，黃男斷掉的手指，因相隔時間過久而無法接回，而他因肇事逃逸涉及公共危險，訊後也被警方依法送辦。（編輯：林莞茜）