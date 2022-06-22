具俊曄曝分手大S內幕！為隊友捨摯愛 「我們抱頭痛哭」
大S、具俊曄世紀大復合，新婚人夫返韓後，一一解密閃婚內幕，包括還原當年分手原因，20年前被經紀公司棒打鴛鴦，「酷龍」臨時取消《娛樂百分百》通告，讓大S錄影現場淚崩，具俊曄一度揹上負心漢的惡名，如今再度復合，他透露分手當下兩人抱頭痛哭，「我像個傻瓜一樣」。
具俊曄接受劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目專訪，今（22）日播出內容，他透露當年和大S祕密交往，曝光後因當紅偶像身分，遭到經紀公司攔阻，「當時公開戀愛的話，我的隊友（姜元來）怎麼辦，還有爸媽也會很擔心，因為我是長子，所以只好選擇分手」，決定分開後，他與大S一起抱頭痛哭，再護花送她去機場，難以承受的傷心，讓他像個傻瓜一樣。
而他否認曾經交往，讓大S飽受抨擊，被外界認為單方面倒追具俊曄，還被酸民說成「花癡」，妹妹小S不滿在直播現場反擊經紀公司，大S承受所有責罵，在一旁默默哭泣，梨花帶淚的畫面，讓他一直很感動，直說大S是很好的人。
被迫分手的痛苦，在20年後終獲圓滿結局，被問到重返20年離別的那一刻，是否會做出不同選擇，具俊曄改口說，如果再來一次，絕不會和大S分手，願意告訴大S「就算失去很多東西，我只想和妳在一起」。