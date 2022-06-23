限五天！7-11氣泡飲、拿鐵買一送一 全家洋芋片也買1送1
超商限定優惠更新！7-11本周誠意滿點刷一排滿一送一，明（24）日起至6月28日限時五天，氣泡檸檬紅茶、悅式鹼性水、伯朗無糖拿鐵全享同品項買一送一，3款飲品幾乎都有愛好者支持：「氣泡檸檬紅茶還不錯」、「氣泡檸檬紅茶好喝」，平均單瓶不到15元。伯朗無糖拿鐵評價兩極，有人反推難喝到吐，但卻是不少人的心頭好：「伯朗買一送一還行啦」、「伯朗拿鐵這價格可以了啦，拿來套牛奶讚」、「伯朗無糖拿鐵，我的愛」。
農心辛拉麵買2送1已成定局，平均單包特價26元、約6.7折。白蘭式雞精第2件10元，單瓶特價約31元、相當於打6折。女性顧客則可考慮蘇菲夜用衛生棉，原價單包99元，平均特價45元，比買一送一還便宜。此外，哈根達斯迷你杯及雪糕也推出5件340元，平均單杯68元。
全家本周會員優惠讓不少省錢網友舉牌「PASS」，甚至還有人開酸：「不買更省，這是總部的慈悲」。雖然折扣幅度、促品誘因不如以往，不過還是有便宜可撿。飲料部份，原價15元的特上紅茶平均特價10元，網友推薦自行加鮮奶很讚。統一木瓜牛乳3件7.5折後，平均單罐是26元，比到大賣場買還便宜。本周買一送一只有全家自有品牌保健品及薯片先生洋芋片，平均單罐洋芋片特價約33元，可能開賣不久就會被掃光。
萊爾富本周限定優惠共推出9款商品，其中百事可樂、可可脆片穀物棒皆買一送一。共4款商品是「第2件10元」，原價越高就越划算，像是原價40元的樹頂100%果汁，平均單瓶特價25元，換算下來約6.3折。桂格燕麥飲祭出任選5瓶89元，若以原價每瓶30元來算，平均單罐才12元，折幅高達5.9折。