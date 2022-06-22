具俊曄放閃激吻大S！讚老婆就像天使 首揭異國婆媳關係
具俊曄和舊愛大S復合，宛如偶像劇般劇情，他接受劉在錫主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》全盤托出，向來低調的大S，將婚紗照留給老公曝光，兩人結婚激吻照首度曝光，大S彷彿重回18歲，露出少女般嬌羞神情，被具俊曄讚美「就像天使一樣」，他加碼爆料，媽媽很支持他娶回大S，S媽待他如兒子，不希望外界過多揣測。
曾在實境節目上曝光的具媽媽，被報導是威嚴的韓國母親，被預測和大S恐婆媳不合。具俊曄透露，20年前交往時，具媽媽就知情，知道小倆口復合後，更是舉雙手贊成，「她很開心，很疼熙媛，熙媛也很順從媽媽」。至於S媽較偏愛大S前夫汪小菲，對他表現仍有疑慮，具俊曄樂觀看待，認為「丈母娘喜歡我，非常疼愛我，稱我為兒子。」
具俊曄透露分手時很痛苦，大S很體諒他，彼此內心都有深深遺憾，現在家裡還掛著1件大衣，是過去參加頒獎典禮時，大S特別贈送的禮物。他至今仍珍藏著，「因為有很好的回憶，（大衣）現在還在我家」。
睽違20年沒見，他得知大S離婚後，打了大S的手機號碼，第一句話是中文的「嗨，我是光頭」，再度通話熟悉感覺再現，瞬間重燃愛火，不斷視訊保持聯絡，擔心因疫情延燒遲遲無法見面，才會提議結婚來台會面，單膝下跪的誠懇態度，大S很爽快就答應了，「對她來說也是冒險，畢竟她剛離婚，因為我可能又會再度受傷，但她相信我，讓我非常感激」。
世紀復合的當天，具俊曄解除隔離，來到大S的信義豪宅，對上眼的那刻，20年前回憶就像跑馬燈一樣浮現，彼此情緒都很激動，「我們擁抱30分鐘一直哭」，他透露過程都被大S經紀人拍攝記錄，如今看到影片還是會落淚。為記念這難忘的戀情，特別在無名指上刺青，象徵永遠在一起。