馬辣「愛文芒果」吃到飽 證件中2碼：干貝、巨蛤無限吃
有「被水果耽誤的火鍋店」之稱的馬辣，繼先前大湖草莓季、大樹玉荷包季推出快閃吃到飽後，今日起再次開跑「愛文芒果季」，端出夏季水果聖品屏東在欉紅愛文芒果與一系列甜點來響應，並攜手「新馬辣經典麻辣鍋」和部分「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」門市一同推出，預計提供到7月中下旬。
馬辣「愛文芒果季」以屏東在欉紅愛文芒果為主角，除了有新鮮芒果切片吃到飽，還推出一系列芒果甜點，包括楊枝甘露、芒果泡芙、芒果慕斯蛋糕等。冰品方面有哈根達斯「芒果覆盆子」口味、莫凡彼「芒果」和「芒果牛奶」共3款風味。
不僅如此，現場另有提供布丁、原味奶酪、中華豆花、各式蛋糕與布朗尼等，可自行搭配DIY。不只在馬辣8間門市無限量供應，本次更攜手本無供應水果、甜點的「新馬辣經典麻辣鍋」12間門市與「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」4間門市，全台合計24間店點一同推出。
6月30日前，含2成人以上同行，提前至少一日訂位並主動告知店家參加活動，同桌其中一位出示打滿3劑疫苗的小黃卡，或是身分證、健保卡含有「2、1、7」任2碼，再送奢華食材免費升級吃到飽，例如馬辣送「XXL東石巨蛤」、新馬辣經典送「九孔鮑魚」、新馬辣PLUS+送「日本北海道生食級干貝」。