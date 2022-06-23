COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

馬辣「愛文芒果」吃到飽　證件中2碼：干貝、巨蛤無限吃

▲馬辣「愛文芒果季」強勢回歸，連原先不供應水果、甜點的新馬辣經典、新馬辣PLUS+都同步推出。（圖／馬辣提供）
▲馬辣「愛文芒果季」強勢回歸，連原先不供應水果、甜點的新馬辣經典、新馬辣PLUS+都同步推出。（圖／馬辣提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-23 08:53:47

有「被水果耽誤的火鍋店」之稱的馬辣，繼先前大湖草莓季、大樹玉荷包季推出快閃吃到飽後，今日起再次開跑「愛文芒果季」，端出夏季水果聖品屏東在欉紅愛文芒果與一系列甜點來響應，並攜手「新馬辣經典麻辣鍋」和部分「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」門市一同推出，預計提供到7月中下旬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬辣「愛文芒果季」以屏東在欉紅愛文芒果為主角，除了有新鮮芒果切片吃到飽，還推出一系列芒果甜點，包括楊枝甘露、芒果泡芙、芒果慕斯蛋糕等。冰品方面有哈根達斯「芒果覆盆子」口味、莫凡彼「芒果」和「芒果牛奶」共3款風味。

▲除了有芒果切片吃到飽，甜點部分首次推出楊枝甘露。（圖／馬辣提供）
▲除了有芒果切片吃到飽，甜點部分首次推出楊枝甘露。（圖／馬辣提供）
不僅如此，現場另有提供布丁、原味奶酪、中華豆花、各式蛋糕與布朗尼等，可自行搭配DIY。不只在馬辣8間門市無限量供應，本次更攜手本無供應水果、甜點的「新馬辣經典麻辣鍋」12間門市與「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」4間門市，全台合計24間店點一同推出。

▲「愛文芒果季」提供布丁、原味奶酪、中華豆花與各式蛋糕、布朗尼等。（圖／馬辣提供）
▲「愛文芒果季」提供布丁、原味奶酪、中華豆花與各式蛋糕、布朗尼等。（圖／馬辣提供）
6月30日前，含2成人以上同行，提前至少一日訂位並主動告知店家參加活動，同桌其中一位出示打滿3劑疫苗的小黃卡，或是身分證、健保卡含有「2、1、7」任2碼，再送奢華食材免費升級吃到飽，例如馬辣送「XXL東石巨蛤」、新馬辣經典送「九孔鮑魚」、新馬辣PLUS+送「日本北海道生食級干貝」。

▲２人以上同行，出示3劑小黃卡或是身分證、健保卡含有「2、1、7」任2碼，加送東石巨蛤或生食級干貝吃到飽。（圖／馬辣提供）
▲２人以上同行，出示3劑小黃卡或是身分證、健保卡含有「2、1、7」任2碼，加送東石巨蛤或生食級干貝吃到飽。（圖／馬辣提供）

限五天！7-11氣泡飲、拿鐵買一送一　全家洋芋片也買1送1

「劍人夕鶴」紅酒一天狂賣5000瓶　網嗨翻：前任婚禮可送

只剩三天！人氣「銅鑼燒冰淇淋」買1送1　星巴克也買1送1

「128元吃到飽」不限時！超狂Buffet被挖出：還免服務費

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

繼續作答
即時
推薦閱讀