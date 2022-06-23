俄駐英大使遭禁止進入國會　中國大使去年也遭禁

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自俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭以來，相關禁令僅以非正式形式存在，20日才正式訴諸文字。
回應英國制裁9成以上俄羅斯國會議員，莫斯科日前宣布對英國國會287名（約總數44%）下議院議員及154名（約總數20%）上議院議員發動制裁、禁止他們入境。
英國外交部建議相關議員，除了俄羅斯，應避免前往受莫斯科實質控制或影響的國家地區，包括白俄羅斯、遭俄羅斯兼併的烏克蘭克里米亞（Crimea）、烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）、亞美尼亞與亞塞拜然交界地帶、摩爾多瓦聶斯特河沿岸地區（Transnistria）等。
英國國會跨黨派俄羅斯小組主席、外交委員會成員布萊恩特（Chris Bryant）3月初曾呼籲，俄羅斯官方說謊成性，西方必須適時停止與莫斯科「對話」，因為俄方將西方的對話意願視為可利用的弱點。
布萊恩特當時指出，克林曾數次向英方表示，俄羅斯「絕對不會」侵略烏克蘭；克林甚至批評英方，該對自己的情勢研判「感到羞恥」。
布萊恩特說，現在則所有人都知道相關言論是無恥謊言。他將取消與克林的會面，因為不希望俄羅斯宣傳機器有機會宣稱，克林依然是英國國會議員座上賓。
在此之前，英國國會已對鄭澤光關上大門。北京去年3月對英國總計10名個人及4所機構發動制裁，理由是相關個人及機構散布關於新疆人權侵害事件的「虛假訊息」，遭制裁的國會議員包括外委會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）。
鄭澤光去年6月履新，英國國會跨黨派中國小組（All Party Parliamentary China Group）及中英貿易協會（China–Britain Business Council）原定9月中為他在國會大廈舉行招待會，但遭被北京制裁的議員群起抗議。
議員們致函霍伊爾，指出當他們的自由遭侵害，中國政府在英國的首席代表竟能自由進出國會大廈、使用內部設施，利用國會空間為他代表的政權喉舌，這簡直不可思議。（編輯：陳正健）1110623