大S婚紗照鬼臉三連拍超甜！網秒讚：比跟汪小菲幸福多了
45歲的大S與具俊曄婚紗照曝光，甜蜜接吻與摟抱，宛如初戀般的悸動與嬌羞，讓她整個人就像18歲少女一般，依偎在老公身邊，比韓劇還要甜，大S還和老公賣萌做鬼臉，擺出可愛姿勢三連拍，俏皮擠出鬥雞眼，恩愛指數爆表，連中國網友都忍不住祝福這對新婚夫妻永遠幸福，笑說「大S狀態好好哦，汪小菲氣到立刻起床跑10公里」。
大S向來喜歡低調，不愛過生日，2011年嫁給汪小菲時，和朋友聚餐時拍個照，收下婚戒就覺得很完美了，但為了配合汪小菲喜歡海島，想要詔告親朋好友喜訊，特別選在海南島辦盛大婚禮，結果當天狂風大作，把婚紗吹得淩亂不已，各種喜宴亂象被虧是「當年最佳喜劇片」。
這次大S簡單隱密的拍攝婚紗照，選擇Rachel Gilbert的平口洋裝，搭配Sergio Rossi的綠色高跟鞋作為結婚禮服，被時尚評論者「Mr.布雷蕭」形容不落俗套，具有自己的風格，不是單純的平口洋裝，層次感豐富，配上一樣有色彩層次的高跟鞋，再以網紗作為頭紗，臉上的幸福笑容說明一切。
許多大陸網友原本不理解，大S為何選擇具俊曄，而非較年輕的汪小菲，這次看到婚紗照終於秒懂了，跟適合的人在一起多麼開心，比大S在《幸福三重奏》裡和汪小菲相處的神情，簡直是天壤之別，紛紛在相關新聞留言「不得不說，大S真的好白好漂亮」、「看起來比跟汪小菲在一起的時候幸福多了」、「可以看出大S真的開心，祝她一直幸福」、「大S終於不用再去海南島風」。但也有網友希望具俊曄放閃適可而止，畢竟汪小菲情緒容易激動，紛紛喊話「別發了，一會兒又有人要坐不住了」、「對汪小菲10萬點暴擊！」、「賭10塊錢，明天汪小菲、張蘭必有一個在直播間發瘋」、「汪小菲看別的女人照片，張穎穎要罰多少錢來著？」