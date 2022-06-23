恩恩爸再提7質疑：誰定新北SOP？　點名「3報告」要公開

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恩恩爸感謝「吹哨者」與媒體讓他能夠更靠近真相，而在仔細地反覆聆聽錄音檔後，恩恩爸又提出7個問題：
1. 誰制定新北這個SOP？誰該為此負責？
2. 衛生局(衛生所)失聯的原因？當下的指揮官是誰？
3. 消防局和衛生局人員，對於病況的詢問太少，為何要不斷重複問個資？先進的防疫派遣系統在哪裡？
4. 衛生局和雙和醫院的通聯記錄和電話錄音，檔案紀錄在哪？
5. 雙和當天有不收covid病患嗎？為什麼分隊還要回頭找勤務中心確認「不是有通報不收？」衛生局怎麼通報聯繫的？消防局救護科是怎麼布達的？
6. 消防局第一通的接線值勤員有明確把恩恩意識不清狀況，轉達給施小姐嗎？當下勤務中心的指揮狀況如何？當日指揮官是誰？
7. 第一通電話已經知道恩恩昏迷, 為什麼沒有判斷要緊急派車處置，卻要我們打1922？
恩恩爸喊話新北市政府針對上面問題好好說明，並質疑侯友宜「上午說要扛起責任，但是下午又說交給公正的司法單位調查。侯友宜市長，到底哪個才是你的態度？」
恩恩爸強調，具體的扛起責任就是發起新北市政府內部的行政調查，同時也請提供四月下旬新北市政府內部的調查報告以及新北市政府提供給CDC的調查報告。「這三個報告請具體提出來，讓一切攤在陽光下」，藉著這個機會，確認新北市政府的最新SOP已經改到位，且萬無一失。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。