11縣市防36度高溫！下周「熱帶擾動」恐成颱 逼近東南部
中央氣象局表示，今天（23日）台灣各地大多為晴到多雲的好天氣，僅東南部地區有零星短暫陣雨。今晨北部最低溫為攝氏23.5度、中部攝氏22度、南部攝氏24.3度、東部攝氏21.6度。白天開始天氣依舊相當炎熱，氣象局持續針對11縣市發布高溫資訊，中午前後彰化縣、雲林縣、嘉義市，臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣、臺東縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，臺北市、新北市、南投縣地區為黃色燈號，請民眾外出要注意防曬並多補充水分。不過午後仍要留意有大雷雨突襲，大台北地區、中南部地區及其他山區都有局部短暫雷陣雨。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今日「太平洋高壓」西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部短暫雷陣雨範圍縮小，大部分在山區，少部分平地受影響，有較大雨勢，仍應注意。今日各地氣溫：北部24至36度，中部22至36度，南部24至36度，東部22至36度；另外，下週三(29日)「熱帶擾動」外圍水氣接近，東半部有局部陣雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨。
吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)系集模式30日20時模擬機率圖顯示，台灣東南方海域有「熱帶擾動」的機率已調高至50%；雖模擬其發展成颱的機率仍偏低，但有逐漸調高的趨勢。模式會再調整，需持續觀察。（編輯：陳苾暐）