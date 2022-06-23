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斯里蘭卡總理：經濟已徹底崩潰　甚至無法買進石油

▲斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫坦言，幾乎無力挽回崩潰的經濟局面。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫坦言，幾乎無力挽回崩潰的經濟局面。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-23 08:22:27

南亞國家斯里蘭卡近日深陷經濟危機，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）週三坦言，在經歷了數月的糧食、燃料和電力短缺之後，該國負債累累的經濟已經崩潰。

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綜合《美聯社》《紐約郵報》等外媒報導，威克瑞米辛赫週三告訴斯里蘭卡議會，這個國家正面臨比單純的燃料、天然氣、電力和糧食短缺更嚴重的情況，由於最大的石油企業「錫蘭石油公司」（Ceylon Petroleum Corporation）欠下7億美元的巨額債務，斯里蘭卡甚至無法進口燃料：「世界上沒有任何國家或組織願意為我們提供燃料，即使有現金也不願意。」

在沉重的債務、旅遊收入損失、新冠疫情、通膨等多層重壓下，斯里蘭卡經濟正在崩潰，幾乎沒有錢進口汽油、牛奶、瓦斯和衛生紙，連政府官員都實施3個月的週休3日制度，以節省燃料並種植蔬果自力更生；根據斯國官方數據，當地的糧食通貨膨脹率已來到57%。

▲斯里蘭卡深陷經濟危機，市井小民為了溫飽苦苦掙扎。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡深陷經濟危機，市井小民為了溫飽苦苦掙扎。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，威克瑞米辛赫似乎是為了向他的批評者強調，他繼承了一項無法迅速解決的艱鉅任務，並指責前任政府未能及時採取行動，聲稱若一開始就採取措施、減緩經濟崩潰，今天可能就不至於面臨如此困境，錯失良機將使斯里蘭卡經濟跌至谷底。

雖然鄰國印度提供了40億美元的信貸額度支持，斯國並從世界銀行獲得了3億至6億美元的資金，用於購買藥物和其他必需品，但斯里蘭卡一直在勉強度日，威克瑞米辛赫坦言，只靠印度並無法讓斯里蘭卡長期維持下去，必須尋求更多國際幫助。

報導也提到，這場危機已經開始傷害斯里蘭卡的中產階級，那些過去從不需要對採購燃料或食物斤斤計較的人，現在也不得不為一日三餐溫飽打拚；斯里蘭卡科倫坡政策替代中心的高級研究員豐賽卡（Bhavani Fonseka）表示：「如果中產階級都像這樣掙扎過活，想像一下更脆弱的群體受到的打擊會有多大。」

威克瑞米辛赫表示，他將試著與中國、印度及日本召開捐贈會議，同時和國際貨幣基金組織（IMF）繼續商討金援等議題，亦不排除尋求美國的協助。

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