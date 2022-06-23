台南美術館「殭屍展」遭出征要求停辦 網友力挺喊看爆
台南美術館策劃「亞洲的地獄與幽魂」特展，將自本週末6月25日至10月16日正式展出，由於超逼真的「殭屍照」讓展覽未演先轟動，討論度突破天際，甚至因此湧入許多反對民眾留言，批評展覽「怪力亂神」，要求停辦。不過支持力挺館方的網友更多，喊話要看爆，雙方在台南美術館的臉書留言區展開混戰。
法國凱布朗利博物館（musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris）於2018年推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，用深入淺出的方式，介紹數個世紀以來亞洲對於未知世界的恐懼與想像。而展覽巡迴到台灣，台南美術館加入台灣視角的敘述，展出相關的當代藝術作品與文史資料，在台灣的視野下讓參觀民眾對於本土鬼怪與在地的傳說故事有更豐富的見解。
展覽開幕在即，台南市長黃偉哲日前特地前去視察，台南美術館也幽默提醒大家，「為維護展間內展品的安全，展間內請勿攜帶自拍棒、腳架、長傘、食物、飲料、水、安全帽、危險物品等進入展場」，雖然不能帶桃木劍及糯米，但南美館也特地準備了1000份首廟天壇手工包製的香灰平安符，於展期間的週六傍晚6點到9點供民眾索取。
不過由於展覽的討論度實在太高，也湧入不少持負面意見的網友留言，「疫情沒了，國家正在難處，不要再妖魔鬼怪了！請將節目下架吧」、「希望展覽真善美的藝術作品。讓市民接觸美善藝術」、「怎麼會展這樣的東西！你們真的是亂七八糟」、「如果帶小孩去看，小孩晚上一定會作惡夢！我不覺得這是藝術，這是怪力亂神」、「現今國家確診死亡人數增多，這時候辦地獄展，豈不是觸媒頭、找穢氣」。
但更有許多網友力挺館方，「不敢看的不要去啊...為什麼要停展」、「支持台南美術館，用所謂正能量情勒展覽才是病態」、「我不想看，所以你不能展，有些民眾真的是天才」、「會怕的人就不要去了，人比鬼還可怕」、「北漂的我會因為這個展特別回鄉看喔！千萬不要停辦」。（編輯：倪浩軒）