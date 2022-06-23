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鄭家純不遮了！大素顏原形畢露　真實長相嚇瘋萬人

▲鄭家純工作時都會化妝，近日公開素顏、無濾鏡長相。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純工作時都會化妝，近日公開素顏、無濾鏡長相。（圖／鄭家純臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-23 09:46:472022-06-23 10:06:22

28歲鄭家純（雞排妹）4月初開新節目《有阿純 好家在》，傳授如何找到高CP值房子的密技，日前再宣布，去年遭YouTube停權的招牌性知識網路節目《深夜保健室》，8月將重新跟大家見面。她目前正在籌備10週年寫真集，考慮全裸，沒想到，近日秀出素顏模樣，被化妝師問：「妳出美容書會不會比寫真書還賣？」

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▲鄭家純擁有一票死忠粉絲。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純擁有一票死忠粉絲。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純把尺度較的大版本放在私人群組Telegram（簡稱TG），供粉絲下載。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純不吝秀身材，對裸露感到自在。（圖／鄭家純臉書）
20日，鄭家純在臉書上傳一段3秒自拍短片，片中，她的臉完全沒有上妝，影片也沒有套用任何濾鏡，全素顏狀態，除了眉毛比較稀疏外，皮膚晶瑩剔透，幾乎看不見毛孔或一點痘疤、坑洞，也無唇紋，猶如一顆水煮蛋表面，膚況好到令人羨慕。

▲鄭家純素顏、零濾鏡樣貌。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純素顏、零濾鏡樣貌。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純皮膚水嫩無暇，吹彈可破。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純皮膚水嫩無暇，吹彈可破。（圖／鄭家純臉書）
鄭家純表示，沒化妝時，被化妝師問「真的沒底妝嗎？」虧她出美容書搞不好賣得比寫真集好，不過天下沒有懶女人，本人透露：「最近兩個月養皮膚，為了十週年寫真集拍攝。飲食控制、健康餐、運動、保健食品、岩盤浴、確保睡眠品質，一切都用上了。」

該影片觀看次數高達8.6萬，貼文也有1.2萬人按讚，不分男女、大批網友留言：「太誇張的素顏」、「太美了好嗎？我毛孔分妳一點」、「跪求保養祕訣」、「無懈可擊欸」、「仙女的皮膚耶...」、「哇！這皮膚感覺能掐出水了」、「我一定買，不管什麼書」，還有人建議「在寫真書裡教美容，男生女生通殺」。（編輯：楊穎軒）


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