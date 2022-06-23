早盤金融股急拉、台股平盤遊走 生技與食品餐飲逆勢抗跌
市場擔憂美國聯準會（Fed）主席鮑爾鷹派言論，美股四大指數皆墨，而亞洲股市如日韓股早盤漲0.5%，港股漲近1%、陸股也小漲。台北股市相對弱勢，今（23）日早盤在平盤上下游走，靠金融股急拉來到盤上。權值股台積電早盤跌6元，來到488元，跌幅1%，大型龍頭電子股熄火。而今日盤面焦點為金融股、生技醫療與食品餐飲族群逆勢抗跌。
美股道瓊指數22日下跌47.12點，或0.15%，收30483.13點；那斯達克指數下跌16.22點，或0.15%，收11053.08點；標普500指數下跌4.9點，或0.13%，收3759.89點；費城半導體指數下跌29.7點，或1.12%，收2619.7點。
台北股市今日開盤跌42.24點，加權股價指數以15305.51點開出，早盤在平盤上下游走，靠金融股急拉來到盤上。權值股台積電早盤跌6元，來到488元，跌幅1%。聯電跌1%以上，來到43.4元。其他大型龍頭股，如聯發科今日除息持續跌深，跌3.5%，來到709元。力積電跌2%以上。不過，南亞科、華碩、英業達漲逾1%。
貨櫃三雄又弱勢，長榮、陽明與萬海跌2到4%，面臨百元保衛戰。值得關注的是，金融股早盤急拉，也讓大盤翻紅，玉山金、兆豐金、台新金、國票金、永豐金、王道銀行漲1到3%之間。
生技醫療股強勢紅通通，寶玲富錦漲7.5%、佰妍漲8%以上、明碁醫漲6%，其他中化、岱宇、生達、亞諾法、杏輝、喬山、科妍、景岳、基亞、中天漲1到3%多。至於食品與餐飲股也較為強勢，八方雲集漲5%、漢來美食漲4.8%，六角、聯發國際、老四川、統一、聯華食、味全漲1到2%。