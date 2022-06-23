名家論壇》錢震宇／請黃珊珊立即辭去副市長

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根據《地方制度法》第55條規定：「副市長及職務比照簡任第十三職等之主管或首長，於市長卸任、辭職、去職或死亡時，隨同離職」。理論上來說，副市長是市長的政治任命，市長卸任時隨同離職，但除非是市長主動要求副市長請辭，否則副市長是可以一直做到市長卸任。
那為何外界對於辭職與否如此在意，當然就是政治層面上的意義。副市長掌握行政資源，叫得動局處，看得到市政建設的進度，知道今天那些局處有活動，這是副市長職權，但如果用副市長的身分去跑選舉、拜訪里長，然後跟你說這是市政行程，請問這對其他競爭者公平嗎？
北市府網站的市府新聞稿每天都有黃珊珊的新聞跟照片，也羅列著副市長行程，如果這樣的露出一直持續到投票前，難道不會影響民眾的投票意願？市議員王鴻薇就質疑，上週黃珊珊以米粉會的形式跟里長聚會喝酒，期間還拿出民調來說服里長她可能勝選，這樣到底是市府的視察，還是選舉活動？
想當初，柯文哲的競選口號「公平正義、公開透明」，喊得震天價響，還說「公開透明」是他政治上的理想，但是理想不是喊喊口號，而是要真正落實。哪知道，自己的副市長卻是占盡市政資源，用最不公平的方式在跑選舉，問到何時要辭職，黃珊珊竟還說「市民不樂見都在談選舉」，真是司馬昭之心路人皆知。
才被民進黨提名的新竹市副市長沈慧虹則是果斷地說，6月底前辭職投入選戰。沈慧虹一樣要參選市長，為何她就可以請辭？妳黃珊珊就不行，是戀棧還是害怕？也許有人會說，新竹市不比台北市，台北市人口是新竹市的6倍左右，市政更加複雜，但各位要想，台北市有3位副市長，黃珊珊辭了還有兩位，更不用說柯文哲還在，黃珊珊的不辭其實沒有任何說服力。
黃珊珊自己市議員出身，不可能不知道選舉的眉角，很多時候就是在於資訊跟資源，她選擇繼續留在副市長任內，當然著眼的就是防疫指揮官的光環跟副市長的月暈效應，可是她不敢講，也不願意正面回應，缺席議會「台北市政府違反行政中立」專案報告，也沒到大會備詢，藐視議會真的誇張到極點，而柯文哲卻一句話也沒說。
侯友宜2018年決定參選時，就請辭副市長避嫌；沈慧虹也一樣請辭。請辭是一種決心，更是一種宣示，決心不靠市政資源參選，宣示自己果斷的魄力跟別人不一樣，更不是依附在現任市長之下的代理人。目前看起來，黃珊珊還是想要偷機取巧、硬凹到底。
「刮別人鬍子前先把自己刮乾淨」。選市長不是選伶牙俐齒，也不是選桀驁不馴，黃珊珊光是不辭副市長這一點，就不值得市民信任。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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