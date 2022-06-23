民調微幅落後謝國樑　蔡適應能否接順利棒還有變數

民進黨中執會今（22）日通過徵召立委蔡適應參選基隆市長，也引發各界討論。而根據世新大學民調中心公布的最新數據，目前檯面參選人中以國民黨謝國樑27.8％最高，緊追在後的是民進黨蔡適應25.2％、時代力量陳薇仲4.0％、無黨籍黃希賢1.1％，因此蔡適應能否順利接棒現任市長林右昌，恐怕還有變數。
隨著蔡適應正式被民進黨提名後，世新大學民調中心也公布近兩日內所進行的民調數據，支持度以國民黨的謝國樑27.8％最高，其次為蔡適應25.2％、時代力量參選人陳薇仲4.0％，至於退黨參選的前國民黨基隆市黨部主委黃希賢僅只有1.1％。不過該民調也顯示，有多達21.1%的基隆民眾尚未表態意向，因此換言之除了謝國樑與蔡適應外，陳薇仲也仍存有一搏的空間。
不過民調中也指出，若僅只有謝國樑、蔡適應的「藍綠對決」模式，謝國樑同樣以34.8％領先蔡適應32.5％。足證基隆市雖然在民進黨執政8年後具有優勢，但謝國樑的形象以及家族勢力，仍對民進黨造成莫大威脅。
而在正式獲黨中央徵召後，蔡適應過去的一舉一動也被外界拿放大鏡檢視。就有網友在網路上起底，過去蔡適應2010年擔任基隆市議員時，曾以文教協會名義宴請民眾爭取連任，遭到檢察官以違反選罷法起訴；2014年則是攝入基隆月眉路開發弊案，曾遭到檢方約談後請回；2016年則是因為捐贈其政治獻金的公司行號「資產負債、虧損」，而違反政治獻金法；2021年則是被爆料其助理涉嫌索賄喬事。
不過經查明，2010年蔡適應遭起訴後，最終遭到法院駁回；2014年月眉路弊案則非遭起訴對象之一；至於2021年傳出助理涉貪一事後，蔡適應本人至今仍未牽涉相關法律訴訟。
而同為基隆出生的台北市議員許淑華及立委高嘉瑜，也都曾被點名參選基隆市長，也有網友認為比起蔡適應，兩人或許更為適合。不過許淑華早已表態力挺蔡適應，甚至對於傳出接棒蔡適應參選基隆立委一事，許淑華也表示已在北市松信區深耕16年，若黨有需要才會考慮；至於高嘉瑜雖然曾脫口表示不排斥參選市長，不過也解釋自己才剛當選立委，馬上選縣市首長有些太快，目前沒有投入2022年選戰的可能性。