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阿滴不認代言房產「沒良心」！專家再列5點砲轟：太天真

▲阿滴代言「乙種工業用地」房市建案，引發外界討論。（圖／長群享享臉書）
▲阿滴代言「乙種工業用地」房市建案，引發外界討論。（圖／長群享享臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-23 10:11:072022-06-23 10:50:59

YouTuber阿滴經營英文教學系列影片走紅，近期卻因代言的房地產引發討論，被部分網友質疑規避法律沒良心。阿滴昨（22）日正面回應，強調廣告中都有明確標示，「哪裡有規避法律以及沒良心的問題？」不過房市部落客Sway繼續列出5點質疑，認為阿滴太天真、「太小看房地產的賣屋技巧囉」。

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阿滴代言不能作為居住使用的「乙種工業用地」建案，被質疑誤導大眾可以用來當作住宅，但阿滴強調已經有做到清楚標示、明確告知，在影片中也講的很清楚，是希望讓正在尋找工作室以及公司空間的消費者能注意到該建案，「不太理解哪邊『有規避法律責任』或是『沒有良心』的問題？」

▲阿滴當時介紹乙種工業用地「是當工作室型態為主」。（圖／阿滴臉書）
▲阿滴當時介紹乙種工業用地「是當工作室型態為主」。（圖／阿滴臉書）
而阿滴回應後，Sway也在「Sway房市觀測站」粉專發文感慨「房地產界就是陷阱重重」，直言阿滴「一臉天真以為全部合法，你也太小看房地產的賣屋技巧囉」，接著繼續列出5點質疑。

Sway表示，「廣告上有白紙黑字的當然都合法，一般事務所自然可以公開銷售，只是如果你買來住，就會沾上麻煩，內湖五期只是在陽台掛了幾件衣服，就被罰錢，而黎智英在內湖只是擺一張床，就真的被拆了。」

Sway指出，「這房子規劃起來像住宅(不違法)，但登記上是一般事務所，明擺著建商有技巧來著。你的回應說『房子除了廁所以外，是沒有做隔間的』，我於是去找了影片來看，你帶看的實品屋，『每一戶都有做隔間』，有的餐桌上還擺了餐盤，營造出溫馨樣貌，而大坪數衛浴內還有浴缸，這是辦公室應該有的？不要硬掰，尋常辦公室應該是至少要有男廁女廁小便斗等等，茶水間也通常不會配備瓦斯爐，這種裝潢一看就知道，以後誰來放一張床，就躺了下去。」

Sway強調，「你如果問的法務是真的懂房地產，應該不會建議你接此案，畢竟只要有一戶真的被拆或被罰錢，罪不至你，但良心至你。」Sway解釋，有的建商可能會辯稱很多人都這樣蓋，也沒有被拆光光，但是「你得安靜不打卡不拍照不請任何親友去你家住，賣屋的時候也不能三房兩廳光明正大的賣，要光明正大，你只能真的拿來當辦公室使用」。

阿滴說這房市代言是去年就有，已經很久了，突然引發討論讓「他滿頭問號」。而Sway則是狠酸，「抱歉阿，老頭子我不是你的TA也沒有訂閱你，要找出這影片倒是很簡單啦，點閱率低的那個就是，而且還不在你的近三百萬粉絲主團內。至於我怎發現這則的，那要問建商，他還是很認真的在ＦＢ打廣告哩」更直言阿滴的說法等於「暗示這個案子賣很久了，建商會不高興的啦。」（編輯：倪浩軒）


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