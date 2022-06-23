阿滴不認代言房產「沒良心」！專家再列5點砲轟：太天真

我是廣告 請繼續往下閱讀
而阿滴回應後，Sway也在「Sway房市觀測站」粉專發文感慨「房地產界就是陷阱重重」，直言阿滴「一臉天真以為全部合法，你也太小看房地產的賣屋技巧囉」，接著繼續列出5點質疑。
Sway表示，「廣告上有白紙黑字的當然都合法，一般事務所自然可以公開銷售，只是如果你買來住，就會沾上麻煩，內湖五期只是在陽台掛了幾件衣服，就被罰錢，而黎智英在內湖只是擺一張床，就真的被拆了。」
Sway指出，「這房子規劃起來像住宅(不違法)，但登記上是一般事務所，明擺著建商有技巧來著。你的回應說『房子除了廁所以外，是沒有做隔間的』，我於是去找了影片來看，你帶看的實品屋，『每一戶都有做隔間』，有的餐桌上還擺了餐盤，營造出溫馨樣貌，而大坪數衛浴內還有浴缸，這是辦公室應該有的？不要硬掰，尋常辦公室應該是至少要有男廁女廁小便斗等等，茶水間也通常不會配備瓦斯爐，這種裝潢一看就知道，以後誰來放一張床，就躺了下去。」
Sway強調，「你如果問的法務是真的懂房地產，應該不會建議你接此案，畢竟只要有一戶真的被拆或被罰錢，罪不至你，但良心至你。」Sway解釋，有的建商可能會辯稱很多人都這樣蓋，也沒有被拆光光，但是「你得安靜不打卡不拍照不請任何親友去你家住，賣屋的時候也不能三房兩廳光明正大的賣，要光明正大，你只能真的拿來當辦公室使用」。
阿滴說這房市代言是去年就有，已經很久了，突然引發討論讓「他滿頭問號」。而Sway則是狠酸，「抱歉阿，老頭子我不是你的TA也沒有訂閱你，要找出這影片倒是很簡單啦，點閱率低的那個就是，而且還不在你的近三百萬粉絲主團內。至於我怎發現這則的，那要問建商，他還是很認真的在ＦＢ打廣告哩」更直言阿滴的說法等於「暗示這個案子賣很久了，建商會不高興的啦。」（編輯：倪浩軒）