momo全新「超市快配」今起試營運！力拼雙北3hr送上門
momo購物網今(23)日宣布推出全新「超市快配」服務，將原本的「5小時超市」優化升級，雙北地區3小時內快訂快到，同時豐富「生鮮冷藏」類商品陣容，乳品、蛋品、水果、水產及肉品等都能一鍵下單新鮮送上門，全面搶攻生鮮外送市場。
宅經濟加速消費轉往線上化，momo於2021年第一季推出「5小時超市」服務，服務上線至今深獲35至54歲消費者的青睞，為使服務更貼近消費者日常補給需求，推出全新「超市快配」擴增多元豐富的「生鮮冷藏」類商品，加上原有的休閒零食、沖泡飲品、民生食材、個人清潔、美妝保養、個人用品、生活日用、家用清潔等商品，共集結超過7,000件人氣商品，滿足消費者一站購足、快速送達的購物期許。
momo持續擘劃短鏈物流布局，以優化物流配送服務時程。全新「超市快配」提供消費者於8:00~17:00服務營運時間中完成下單，商品將在3小時內送上門的服務。而試營運期間服務範圍開放區域包含台北市中正、大安、萬華、信義、士林、北投、內湖、南港、大同、松山、文山、中山；及新北市三重、新莊、泰山、蘆洲、五股共17區，未來也將持續擴大服務範圍。而為了確保購買冷藏、冷凍商品的品質，選用momo「超市快配」服務會在配送前電話聯繫確定收件。