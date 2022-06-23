轟侯友宜打迷糊仗！恩爸揭「鬼扯行徑」　籲提3具體報告

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恩恩爸也提到，新北市政府聲稱已調查過4月14日事發當天，「我就很好奇他現在開啟行政調查到底困難到哪裡？」所有資料都在新北市政府局處手裡，新北市政府是最清楚的，可以請政風等單位調查。
恩恩爸強調，侯友宜應具體提出扛責作為，發起新北市政府內部的行政調查、攤開4月下旬新北市政府內部的調查報告、新北市政府提供給中央流行疫情指揮中心的調查報告，「3個文件做比對攤開在陽光下，讓大家知道說，你的新北市做好了SOP的改善，現在萬無一失、有備援計劃，不會再唱空城」，這樣才是確保真相釐清，以及廣大的新北市民以後確診的緊急危難者，「他的送醫路途不會像恩恩這麼的飄搖」。
恩恩爸質疑，新北市政府提交給指揮中心的報告可能是欺騙的報告，且新北市政府4月下旬內部調查「有份報告放在侯市長的辦公桌上，他們自己知道怎麼一回事，可是他們偷偷改SOP也不跟我說明，我更不要奢望他們道歉，這份報告是存在的。」另現在真相攤開，不論是消防局或衛生局都有更多細節上漏洞，需要好好檢討調查，希望內部重啟行政調查。
恩恩爸也透露，6月13日聽取錄音檔當天，新北消防局長黃德清、新北市副市長陳純敬、新北消防局救災救護指揮中心主任李宇松帶來2位法制局人員，有法務背景但並非律師。
恩恩爸說明，當天自己曾表明聽錄音檔是一回事，其餘資料缺漏、不能給等狀況要求會議記錄，且處理後要具結簽名、告知有初步答覆，法制局也有給予窗口聯繫，但直至16日截止日前，該窗口卻回應不知道離開會議室後，李有討論哪些與會議紀錄，並未被傳達到也不知道。
「你就覺得很鬼扯！」恩恩爸說，該窗口年紀很輕，感覺剛出社會不久，只是「被推出來接砲火的替死鬼」，僅管當初自己有堅持對方要具名，但該窗也不敢留下姓名，只留下分機號碼，「我都帶律師去，他們還敢這樣荒唐」，認為很詭異，至今還無下文。
恩恩爸認為，這是侯市府要逼自己提告，節目主持人周玉蔻也說，新北市政府就是故意要讓恩恩爸提告，進行司法調查，就可以延後到年底選舉，所以不可輕易上當。