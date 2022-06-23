「說一家曾暴紅卻急速退燒的飲料店」 眾人直指它最悲劇
熱到爆的夏季，每天都想來一杯冰涼手搖飲，台灣手搖飲店密度驚人，一條路上走沒幾步就一間，品牌各自發展出特色產品，並擁有口味喜好不同的死忠粉絲。不過手搖飲市場競爭激烈，就有不少品牌迅速展店卻又旋風退燒，像是曾以「黃金比例」製作翡翠檸檬而紅極一時的清玉，如今店數銳減，令人不勝唏噓。
有網友在PTT八卦版以「你們知道清玉以前有多紅嗎？」為題發文，透露當年買招牌飲料「翡翠檸檬」，從結帳到取餐要花20分鐘，「全盛時期我家騎車十分鐘內就有兩間分店，聽說超多人加盟」，後來清玉被爆料黃金比例甜度等於喝一杯吃下20顆方糖，人氣逐漸下滑，目前官網門市據點僅顯示剩23間分店。
清玉勾起許多網友回憶，眾人熱議跌落神壇的原因：「記得最常被抱怨的就是黃金比例不給調」、「常常沒什麼人，但就是要在那裡等20分起跳」、「被人爆料黃金比例其實是全糖就沒人喝了」。
《DailyView網路溫度計》指出，從KEYPO大數據關鍵引擎的輿情分析系統來看，清玉在近一個月來的聲量趨勢，可發現6月18日有臉書社群討論「說一家曾經暴紅，現在已退燒的飲料店」，釣出許多網友回答「清玉」，當日累積逾589筆網路聲量；而6月19日「清玉以前有多紅」的批踢踢文章也帶起討論熱潮，造成當日374筆網路聲量。
進一步觀察發現，「清玉」近一個月熱門關鍵字是：「黃金」、「比例」、「檸檬」、「排隊」、「消失」、「回憶」。《DailyView網路溫度計》表示，清玉主打黃金比例甜度製作的「翡翠檸檬」，不僅代表該品牌特色，在當時「黃金比例」也變成紅極一時的網路流行語，不過如今急速退燒，倒成了眾人直覺印象中的「回憶殺」。