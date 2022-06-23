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8家台灣新創團隊　獲SelectUSA全球各領域TOP10

▲經濟部中小企業處今（23）日指出，根據SelectUSA官方最新公布全球各領域TOP10獲選名單，中小企業處輔導的新創團隊在各領域中共計有8家入圍。（圖／經濟部提供）
▲經濟部中小企業處今（23）日指出，根據SelectUSA官方最新公布全球各領域TOP10獲選名單，中小企業處輔導的新創團隊在各領域中共計有8家入圍。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-23 10:21:142022-06-23 10:23:12

一年一度的SelectUSA投資高峰會即將在6月26日至6月29日於美國盛大舉行，經濟部中小企業處今（23）日指出，根據SelectUSA官方最新公布全球各領域TOP10獲選名單，中小企業處輔導的新創團隊在各領域中共計有8家入圍，獲選團隊將前往美國向各大創投及企業進行簡報，積極爭取與美國在地企業合作及獲取投資機會。

「SelectUSA投資高峰會」是美國商務部為促進外商直接在美投資 所舉辦的最高規格活動，每屆高峰會皆吸引眾多高級政府官員、企業高階主管及業界領袖參加。

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今年經濟部中小企業處與美國在台協會（AIT）攜手合作，針對有意赴美拓展的新創團隊進行選拔，最終遴選出11家新創，除了提供補助與輔導培訓外，並由中小企業處長何晉滄率團赴美參加SelectUSA投資高峰會。

根據SelectUSA官方最新公布全球各領域TOP10獲選名單，中小企業處輔導的新創團隊共計有8家入圍，成果豐碩，入選的領域及團隊分別是：資訊安全領域的台灣圖靈鏈公司（Turing Chain）、國際信任機器公司（ITM）；醫療技術領域的艾斯創生醫公司（Astron MedTech）、精拓生技公司（CancerFree Biotech）、聿信醫療器材科技公司（Heroic Faith Medical）、康博醫創公司（Micronbrane Medical）；金融科技領域的奇策智能雲端公司；電子商務領域的台灣通用紡織科技公司（Frontier.cool），獲選團隊將前往美國向各大創投及企業進行簡報，積極爭取與美國在地企業合作及獲取投資的機會。

本次出訪行程除了參與SelectUSA投資高峰會年度盛事，在AIT及經濟部駐外單位協助安排下，新創團隊將前往矽谷鏈結當地生態圈人脈、資金與資源，並與美國當地企業進行交流，吸引國際投資人的青睞，盼能促成新創獲得在美發展的機會。

與此同時，也將介紹台灣新創環境及資源給美國當地加速器及創育機構等，歡迎國際優秀新創團隊來台發展，此行從美國東岸串連至西岸，強化台美雙邊新創生態系互動交流，有利加速台灣與美國的新創合作。

各位喜愛《NOWnews今日新聞》的讀者觀眾大家好，本週六（25日）下午2點，CROSSROAD跨世代將舉辦「加熱菸禁不禁？」系列論壇，讓我們一起關注新興菸品開放議題，也歡迎到CROSSROAD跨世代倡議平台（https://crossroad.nownews.com/）發表您的看法！


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