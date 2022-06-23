單日確診何時跌破萬例？李秉穎直呼「歹講」

昨（22）日中央流行疫情指揮中心公布新增5萬2213例確診個案、171例死亡，預估近日可能單日病例有望降至5萬以下。不過感染科權威醫師李秉穎今（23）日被問及何時能跌破萬例時，認為還很難說，台灣可能疫情會下降較慢。
針對單日確診數何時可以跌破萬例，李秉穎直言「歹講」，台灣疫情曲線呈現丘陵，上升較慢，下降的速度也會較慢，觀察國外經驗，有些國家3個月就下降，但像澳洲歷時快半年都還沒完全結束，「我們可能是下降比較屬於下降慢的那一群」，何時會到一萬他也不知道。
近期本土病例數雖已從8萬多降至5萬多例，但死亡數卻持續維持100多例，被問及有些個案可能有慢性病等因素，但因確診，死亡診斷書仍會歸在新冠，李秉穎說明，有些人可能因為其他疾病過世，但因為得到新冠肺炎，或像是手術住院時確診，因為手術問題死亡，也會納入新冠死亡統計中，這要對死亡案例逐案分析才知道。
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