阿滴代言房產惹議！不想買到「工業宅」　3招破建商話術

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《住展雜誌》研發長何世昌指出，要分辨是工業宅或住宅，其實從價錢上就能略虧一二，通常工業宅的價格會比周邊住宅價格便宜2到3成，在實務上，建商都會在廣告及契約中明白告示，在申請貸款的時候，銀行通常也會再告知消費者，而且這類型住宅最高貸款只能到7成左右，比住宅大約8成相對較低，所以會買這類型房子的消費者，其實大多都是「心知肚明」，不太會是真的不清楚狀況被誤導。
何世昌說，這類型的工業宅，目前全台灣管理最嚴格就是台北市，不僅不能登記戶籍，也無法使用自用住宅稅率，稅金計算必須最高的3.6%課徵，但出了台北市之外，其他地區這種工業宅其實比比皆是，「是不分藍綠的歷史共業」，只要不被檢舉或稽查到，幾乎都是睜一隻眼、閉一隻眼，也正因為數量太龐大，地方政府也很難處理。
陳定中說，土地使用區分依照都市計畫有很多種，是否能當作住宅使用，必須要看這塊土地上面有沒有有正面或負面表列清楚。正面表列的意思，是指這塊土地「只可以」做什麼用途，負面表列是指這塊土地「不可以」什麼用途。如果消費者實在搞不懂，簽約之前可以直接打電話到地方政府建管單位，憑地號去詢問是否可作住宅使用，這樣最準確。
陳定中提醒，如果新手買房不想買到工業宅，有3件事情必須留意，首先在看屋的時候，有時候接待中心距離基地有段距離，最好自己跑一趟基地所在地，觀察一下周邊的房子是住宅還是工廠居多，這點非常重要。其次，下手簽約之前，要看清楚契約內地目標示為哪種土地用途。第三則是要把建商的廣告刊物務必保留下來，一旦未來產生糾紛，還可以用廣告舉證建商是否有誠實告知，確保自己的權益。