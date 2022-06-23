謝忻深夜聊男友「合照對象是王少偉」 激動還原拍攝動機
40歲的藝人謝忻歷經不倫戀後，透過各種活動、興趣充實自己，感情世界也持續受到關注，昨（22）日她突然在臉書上發文描述男友，還不忘貼出合照，不過正當大家要留言祝賀時，竟發現對象竟是早與她傳過緋聞的王少偉，讓網友們大吃一驚。
謝忻提及男友是個平凡的上班族：「因為在公司管理多個部門，有時會跟我分享wearing different hats的難題，這也讓我反思了角色扮演的意義。」開始細數著先前做過的善事，認為生活中總扮演著多重的角色，不敢說自己成功，但應該至少及格。
明天即將展開綠島打工人生的她，開始訴說首次挑戰的心情：「第一次打工換宿，不知道能不能做得好，但我知道一定會盡力，並且享受過程。」透露一旁的好友王少偉，誇讚她比以前更成熟、自信，自己則以一句「你會誇奬我？吃錯藥了嗎」笑笑帶過，便獻出對方覬覦一陣子的，並感性地談著人生態度：「其實被稱讚心裡還是很開心的，不論什麼角色，把自己活成該有的樣子，永遠是人生的功課。」
合照曝光後掀起討論，許多網友質疑謝忻藉機放閃，而她本人也趕緊留言：「大家是不是誤會什麼！我是去綠島前想說跟老友碰面、聊心事，於是就拍了這張照片。」澄清王少偉只是傾訴心事的好友，笑說自己睡到一半還被嚇醒：「我以後再也不要在睡覺前發文，這篇文章有出現2個男人，我快要發芬（瘋）了！」