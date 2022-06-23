COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

謝忻深夜聊男友「合照對象是王少偉」　激動還原拍攝動機

▲謝忻深夜聊男友，合照對象是王少偉。（圖／謝忻臉書）
▲謝忻深夜聊男友，合照對象是王少偉。（圖／謝忻臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-23 10:45:52

40歲的藝人謝忻歷經不倫戀後，透過各種活動、興趣充實自己，感情世界也持續受到關注，昨（22）日她突然在臉書上發文描述男友，還不忘貼出合照，不過正當大家要留言祝賀時，竟發現對象竟是早與她傳過緋聞的王少偉，讓網友們大吃一驚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝忻提及男友是個平凡的上班族：「因為在公司管理多個部門，有時會跟我分享wearing different hats的難題，這也讓我反思了角色扮演的意義。」開始細數著先前做過的善事，認為生活中總扮演著多重的角色，不敢說自己成功，但應該至少及格。

▲謝忻難得發文談起男友。（圖／謝忻臉書）
▲謝忻難得發文談起男友。（圖／謝忻臉書）
明天即將展開綠島打工人生的她，開始訴說首次挑戰的心情：「第一次打工換宿，不知道能不能做得好，但我知道一定會盡力，並且享受過程。」透露一旁的好友王少偉，誇讚她比以前更成熟、自信，自己則以一句「你會誇奬我？吃錯藥了嗎」笑笑帶過，便獻出對方覬覦一陣子的，並感性地談著人生態度：「其實被稱讚心裡還是很開心的，不論什麼角色，把自己活成該有的樣子，永遠是人生的功課。」

合照曝光後掀起討論，許多網友質疑謝忻藉機放閃，而她本人也趕緊留言：「大家是不是誤會什麼！我是去綠島前想說跟老友碰面、聊心事，於是就拍了這張照片。」澄清王少偉只是傾訴心事的好友，笑說自己睡到一半還被嚇醒：「我以後再也不要在睡覺前發文，這篇文章有出現2個男人，我快要發芬（瘋）了！」

▲謝忻合照王少偉掀起熱議。（圖／謝忻臉書）
▲謝忻合照王少偉掀起熱議。（圖／謝忻臉書）

具俊曄相隔20年再遇大S　將思念寄託一物「我會想起她」

具俊曄上韓節目公開大S婚紗照　「貼心細節」惹哭台網友

謝忻復出民視等3年　不怕強碰阿翔「畢竟深愛過」

謝忻歷經「裸照風波」3個月　成功從警察手中拿回扣押物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

繼續作答
即時
推薦閱讀