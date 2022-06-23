陳時中沒北市政見就徵召？林佳龍：不會擔心一場空

距離年底台北市長選戰僅剩不到半年，有媒體22日報導，民進黨下週將徵召衛福部長陳時中參選台北市長，引發討論。也有意代表民進黨出戰首都的前交通部長林佳龍今（23）日於南港受訪表示，相信民進黨並沒有內定人選，而如果在7月17日全代會前提名會是最好的；至於陳時中尚未如自己提出許多政見與願景，林佳龍表示，不會覺得不公平或擔心一場空，因為參與就有意義，希望用比較清新的力量，逐步影響首都選舉的討論，而自己也會尊重民進黨中央的徵召結果。
有媒體傳出，民進黨下週將徵召陳時中參選台北市長，林佳龍表示，民進黨中央黨部已經有對外澄清，包含秘書長林錫耀與發言人李研慧都有說明了，相信這些說明都有所本，尊重黨中央說明，也相信並沒有內定人選。至於時程部分，林佳龍表示，按照正常情況，如果全代會前能夠提名，那當然是增加未來在大選準備的時間。
另外被問及，陳時中至今並未提出北市的願景與政見，是否會覺得有所不公平？林佳龍笑稱，「不會啦，我個性很正向，我覺得把選舉當作一個民主盛會，大家一起來選賢與能，也決定城市的未來，所以我把多年研究有關首都圈的政策一一向國人報告」。
林佳龍說，這也是進一步引導選舉討論政策，而不是只是比個人聲量。「我們就像應徵工作，要向市民頭家報告有甚麼樣的做法，那在非常多的討論攻防裡面希望注入一股比較清新的力量，逐步影響首都選舉未來的討論」。
媒體追問是否擔心一場空？林佳龍再度笑稱，「我就覺得這不會空阿，因為參與就有意義，大家要用比較正向的思考來談，不是說徵召就是要聽誰天上掉下來的，我們操之在己的全力以赴，不操之在己就祈禱，如果最後不是徵召自己那就祝福，也一定全力支持」。