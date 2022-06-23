台大醫學生無聊重考醫學系又被錄取？台大證實、檢討制度

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有網友貼出當事學生的限時動態，表示系方當天就收到舉報，並給予學生2種選擇，一個是放棄資格，讓名額回流指考，另一個是重新入學、提編，但學業成績必須達標。
台大註冊組組長李宏森表示，在個人申請考試中有收到相關訊息，查了相關規則發現，重考是考生權益，該考生原本在本校醫學系就讀一年級，在學生身分也不影響其重複報考醫學系的權益。
他提到，台大醫學系申請入學多年來維持不列備取，今年醫學系正取50名、同樣不列備取，該考生實際表現優秀，從學測到第二階段審查的筆試、面試、跑台做實驗等，皆符合學系錄取標準，因此列為正取生，最後得看該考生是否要報到。
李宏森指出，醫學系在發現有在學生重複錄取後，有跟該考生聯繫，看是要退掉一年級學籍，重新入學為新生，還是要放棄資格、不進行全國統一分發，讓名額回流到7月分發入學，不會有浪費名額問題。
他表示，台大醫學系一直以來都沒列備取，有考生、家長擔憂此舉會占用一般考生名額，已建議醫學系針對此事件列入招生研議，斟酌在申請入學提列備取生，但還是需醫學系與內部招生會議做決定，若有進行調整，最快下個學年度適用。
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