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台大醫學生無聊重考醫學系又被錄取？台大證實、檢討制度

▲Dcard昨天傳出有台大醫學生「無聊重考學測」又被錄取。台大今（23）日證實，建議醫學系列備取生因應。（示意圖／翻攝Pexels）
▲Dcard昨天傳出有台大醫學生「無聊重考學測」又被錄取。台大今（23）日證實，建議醫學系列備取生因應。（示意圖／翻攝Pexels）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-23 11:14:272022-06-23 11:19:08

111年學測個人申請入學分發日前放榜，一名台大醫學系學生昨天在Dcard發文表示，聽說系上有人想體驗面試快感而重考，面試也順利通過，引發學生熱烈討論。台大今（23）日證實確有此事，但重考是考生權益，對於此舉恐會占用名額，已建議醫學系列備取生因應。

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Dcard文章曝光後，引起網友正反論戰，有人認為這種行為等同欺騙，「重點是他在面試當下直接就騙人了啊，沒有說自己已經考上台大醫，想想這消息傳到教授耳裡會是什麼德性」、「這樣不就有人衰小落榜了」，但也有人認為，「人家都照規則走，憑什麼被公審」、「我覺得反正沒犯法，他想考就考，畢竟他也要花時間花金錢，就只是沒上的很賭爛而已」。

有網友貼出當事學生的限時動態，表示系方當天就收到舉報，並給予學生2種選擇，一個是放棄資格，讓名額回流指考，另一個是重新入學、提編，但學業成績必須達標。

台大註冊組組長李宏森表示，在個人申請考試中有收到相關訊息，查了相關規則發現，重考是考生權益，該考生原本在本校醫學系就讀一年級，在學生身分也不影響其重複報考醫學系的權益。

他提到，台大醫學系申請入學多年來維持不列備取，今年醫學系正取50名、同樣不列備取，該考生實際表現優秀，從學測到第二階段審查的筆試、面試、跑台做實驗等，皆符合學系錄取標準，因此列為正取生，最後得看該考生是否要報到。

李宏森指出，醫學系在發現有在學生重複錄取後，有跟該考生聯繫，看是要退掉一年級學籍，重新入學為新生，還是要放棄資格、不進行全國統一分發，讓名額回流到7月分發入學，不會有浪費名額問題。

他表示，台大醫學系一直以來都沒列備取，有考生、家長擔憂此舉會占用一般考生名額，已建議醫學系針對此事件列入招生研議，斟酌在申請入學提列備取生，但還是需醫學系與內部招生會議做決定，若有進行調整，最快下個學年度適用。

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