美商會憂慮台灣供電不穩　王美花：供應確保無虞

台灣美國商會昨（22）日發布「二○二二台灣白皮書」，美商會副會長吳王小珍表示，台灣有三大急迫性問題，其中安全及穩定的能源供給必須馬上處理，對此，經濟部長王美花今（23）日回應，在投資之前，會事先跟廠商做評估，供電供水確保無虞，特別在夏天，也都會謹慎調度供應，目前供應沒有問題。
台灣美國商會昨發布「二○二二台灣白皮書」，美商會認為能源是台灣三大急迫性問題之一，吳王小珍指出，經過三月的幾次停電，顯示供電穩定已經不是隱憂，也成為會員「愈來愈擔心的議題」，要有安全及穩定的能源供給，是必須馬上處理的問題。
王美花今日出席「南亞科技新廠動土典禮」會前受訪對此回應，美國商會對政府的各項建設都很關切，也是經濟部非常重要的諮詢對象，關於提到相關的供電問題，例如像今天南亞新廠投資案，事實上在投資之前，會事先跟廠商做評估，相關的供電供水會確保無虞，特別是在夏天，經濟部也都會很謹慎的來調度供應，目前供應沒有問題。
至於長期的電力問題，王美花說，電力的韌性也是經濟部正在改革進行的重點事項，其中包括電網韌性、再生能源搭配儲能設施等，目前有增加非常多的相關措施，無論是規範也好，後續電網建設也好，都是經濟部持續努力的項目，與此同時，也會邀請美國商會來做進一步的說明，了解政府建設情形。